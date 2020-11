Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: zeevarende migranten, Bulgaarse gastvrijheid en de Brusselse bureaula gaat nooit definitief dicht.

1. Britannia rules the waves...

Grenzen dicht, we bepalen zelf wel wie we tot ons land toelaten. Dat was vrij vertaald een van de gedachten achter brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Nu bepaalden de Britten altijd al grotendeels wie er in het VK mocht komen (iemand ooit zonder paspoortcontrole de Britse grens gepasseerd?). En ze besloten het vorige decennium bijvoorbeeld zelf de komst van arbeidsmigranten uit Oost-Europese delen van de EU veel sneller dan andere lidstaten mogelijk te maken (er werkten in 2019 2,3 miljoen EU-burgers in het VK).

Illegalen waren nooit welkom. Maar omdat bijvoorbeeld de controle op zwart werk in het VK rammelde, hoopten toch veel mensen uit Azië en Afrika op een betere toekomst in Groot-Brittannië en begonnen ze een gevaarlijke reis naar het beloofde land.

De brexit verandert daar weinig aan. Zo blijven mensen proberen om vanuit Frankrijk Engeland te bereiken, of het nu via de Kanaaltunnel of verstopt in vrachtwagens is. En er is een nieuwe trend: dit jaar hebben al meer dan 4100 mensen geprobeerd Engeland te bereiken met rubber bootjes.

Daar doet Frankrijk te weinig aan, klinkt het in Londen (lees dit verhaal over de gevaren van de overtocht). Maar er klinkt ook kritiek op het Britse immigratiebeleid.

... up to a point

En nu is er ook bezorgdheid over nieuwe maritieme activiteiten van migranten. Eind oktober enterde de Britse marine bij het eiland Wight een uit Nigeria afkomstige olietanker in het Kanaal omdat de bemanning zich bedreigd voelde door zeven verstekelingen.

Of de verstekelingen over de nautische kennis beschikten om de olietanker van 228 meter naar een Britse haven te varen, is onwaarschijnlijk. Maar de schrik zit er goed in. Wanhopige migranten zouden ook kunnen proberen om veerboten in Calais te kapen, waarschuwde een gepensioneerde Britse admiraal vorige week.

'Ik zou met vijf man zeker de controle over een veerboot kunnen overnemen — geen probleem', stelde voormalig admiraal Alan West tegenover het Hogerhuis. Mensen hebben nu gezien dat dat niet moeilijk is, verwees hij naar de olietanker.

Niks aan het handje, zei Brittany Ferries, we hadden de veiligheidsmaatregelen al opgevoerd. Geen wonder. In 2018 bestormden migranten in Calais al eens een veerboot, passend 'The Spirit of Britain' geheten.

2. Gastvrijheid op z'n Bulgaars

Noord-Macedonië heette in internationale gremia lang de 'Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië'. Reden: buurland Griekenland en de regering in Skopje ruzieden over het gebruik van de naam 'Macedonië', die - simpel uitgelegd - volgens Athene betekende dat de noorderburen een oogje hadden op de gelijknamige Griekse provincie. De ruzie duurde 28 jaar en fnuikte de aspiraties van Macedonië om toe treden tot de EU.

Tot in 2019 de partijen een akkoord bereikten. Macedonië doopte zich om tot Noord-Macedonië. In maart besloten de EU-lidstaten dat de onderhandelingen over toetreding tot de EU kunnen beginnen.

Maar nu kopieert Bulgarije het Griekse gedrag van toen. De regering van premier Boyko Borissov blokkeert het begin van de gesprekken. Een van de kennelijke redenen: het Macedonisch is voor de Bulgaren niet acceptabel als officiële EU-taal, want ze vinden het een soort Bulgaars. En Sofia stelt dat de regering in Skopje moet erkennen dat Noord-Macedonië 'kunstmatig' tot stand is gekomen, namelijk door Joegoslavië.

Nu legde Bulgarije bij de Eerste Balkanoorlog (1912-1913) tegen het Ottomaanse Rijk de hand op een deel van Macedonië (Servië en Griekenland pikten de rest in). Maar een paar maanden later, in de Tweede Balkanoorlog, verloren de Bulgaren het grootste deel van hun net veroverde gebied. Dat doet een eeuw later kennelijk nog altijd zeer.

De Macedonische premier Zoran Zaev zei vrijdag dat de Bulgaarse opstelling in strijd is met het een in 2017 gesloten vriendschapsverdrag.

3. De Europese bureaula gaat altijd weer open

Wie EU-regelgeving in Brussel volgt, weet dat dezelfde thema's steeds terugkeren. Een goed voorbeeld is het plan om gedupeerden van kartels meer mogelijkheden te geven samen hun schade op kartelzondaren te verhalen. Toenmalig Eurocommissaris van mededinging Neelie Kroes en haar collega van consumentenzaken Meglena Kuneva zinden daar ooit in het vorige decennium op, maar Commissievoorzitter José Manuel Barroso schoof de plannen in 2009 goeddeels in een bureaula.

De reden was kritiek uit het bedrijfsleven ('We willen geen claimcultuur en class actions zoals in de VS'). Kroes' opvolger Joaquin Almunía deed vervolgens in 2011 een poging om het thema opnieuw op tafel te krijgen, in een afgezwakte vorm.

Maar de discussie over regulering in de EU is als presidentsverkiezingen in de VS: nooit voorbij. Dus in 2018 kwam Brussel met een voorstel om de oude regels te herzien. En dat plan komt nu in een verder gevorderd stadium: het Duitse EU-voorzitterschap heeft alle neuzen van de lidstaten in dezelfde richting gekregen.

Nu moet het Europees Parlement nog akkoord gaan. Een ding is niet veranderd: het bedrijfsleven is niet enthousiast. Zet die plannen liever in de ijskast, we hebben het al moeilijk genoeg met corona, stelden ondernemerskoepels begin juni.

Waar moeten we deze week op letten?

• Het Europees Parlement hoort maandag Frank Elderson, afkomstig van De Nederlandsche Bank, en beoogd directielid van de ECB. Lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats.

• De EU-ministers van handel spreken elkaar maandag. Ze hebben het over hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de handelsrelatie met de VS.

• Italië voldoet al meer dan tien jaar niet aan de regels voor luchtkwaliteit. Het EU-Hof spreekt zich daar dinsdag over uit.

• Nederland levert op dit moment geen verdachten aan Polen uit, vanwege zorgen over de onafhankelijkheid van rechters daar. Donderdag komt met de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU met een advies hierover.

• De jaarlijkse conferentie van de Brusselse denktank EPC heeft vrijdag online plaats. Dit keer is het thema de coronacrisis en de Europese integratie. Met onder anderen oud-voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en oud-premier van Italië Enrico Letta.

• De EU-ministers van binnenlandse zaken spreken vrijdag over terrorismebestrijding (lees deze analyse) en migratiebeleid.

