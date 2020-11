Strijd om het Witte Huis

Laatste nieuws verkiezingen VS: Nog geen witte rook

Nog altijd geen witte rook in de VS. Joe Biden staat voor in een aantal staten die nog onbeslist zijn, waaronder Pennsylvania. Als Biden die staat weet te winnen, wordt hij de volgende president. Ondertussen blijft de Trump-campagne rechtszaken starten om het tellen stil te leggen.