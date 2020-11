Zorg

Na de euforie: een coronavaccin is er voorlopig nog lang niet voor iedereen

Eindelijk was er deze week een lichtpuntje in de coronacrisis: het kandidaat-vaccin van farmaceut Pfizer en zijn Duitse partner Biontech is 90% effectief en waarschijnlijk al eind van het jaar beschikbaar. Toch kunnen we nog geen plannen maken voor een coronavrij nieuwjaar. De haken en ogen op een rijtje.