Foto: Reuters

1. Luchtkwaliteit: een gebed zonder end

Zo af en toe hoor je de jammerklacht nog wel eens: Nederland is met de handhaving van de Europese milieu-eisen roomser dan de Paus. Dan gaat het bijvoorbeeld om het voortslepende stikstofdossier, waar boeren, burgers en buitenlui slapeloze nachten van krijgen.

Of de jammerklacht terecht is, valt te bezien. In heel Europa krijgen overheden hoofdpijn van stikstof en van de EU-luchtkwaliteitseisen. Zo oordeelde het Hof van Justitie van de EU vorige week dat Italië al jarenlang niet voldoet aan de Europese limieten voor de aanwezigheid van fijnstof (PM10 voor de fijnproevers). De regels traden in 2008 in werking, lidstaten moesten ze in 2010 hebben omgezet in nationale wetgeving, tien jaar later voldoet Italië er nog steeds niet aan.

'Zo kennen we die Italianen ook' — dat lied zal het Haagse anti-Italiëkoor vast weer aanheffen. Maar veel meer lidstaten voldoen niet aan de afspraken, en ook al jarenlang. Neem Frankrijk, dat op 30 oktober te horen kreeg dat de Europese Commissie het getreuzel in Parijs zat is. Frankrijk voldoet in de hoofdstad al twaalf jaar niet aan de regels. De Commissie is nu naar het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg gestapt.

Nog meer overtreders? Brussel waarschuwde in oktober Italië en Kroatië dat ze de regels voor de kleinste fijnstofdeeltjes (PM2,5) al jarenlang schenden, in een eerste stap van een procedure die kan leiden tot een zaak in Luxemburg.

Slovenië zit vanwege PM10 al in de tweede fase van zo'n onderzoek. Verder zitten Bulgarije en Polen dicht bij een PM10-zaak bij het Hof, terwijl 'Luxemburg' al soortgelijke zaken tegen Roemenië en Hongarije ter tafel heeft.

... want het houdt maar niet op

Daarmee is de gifbeker, of liever gezegd de gifgastank, niet leeg. Meerdere EU-lidstaten voldoen ook niet aan de eisen voor stikstofdioxide (NO₂), dat bijdraagt aan smog. Om precies te zijn: België, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, Duitsland, Hongarije en Tsjechië. Verder noemen we nog even Bulgarije, dat voor het EU-Hof moet komen wegens falend beleid om de emissie van zwaveldioxide (SO₂, ook een smogveroorzaker) terug te dringen.

En het braafste jongetje van de klas? In februari van dit jaar waarschuwde de Europese Commissie dat Nederland de regels voor het meten van luchtkwaliteit niet correct volgt. Dat is jammer, aangezien Den Haag juist zo tevreden is over het Nationale Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Foto: Reuters

2. Brexitboodschappen verenigen Noord-Ierland...

Vandaag beginnen wederom gesprekken over de handelsrelatie tussen de EU en het VK na 31/12. De Britse onderhandelaar David Frost lijkt niet enthousiast, en wat betekenen de twee, recente geruchtmakende exits bij de Britse regering (lees het verhaal van FD-correspondent Joost Dobber)? En nu zit premier Johnson ook nog in coronaquarantaine.

Ondanks waarschuwingen dat de tijd dringt (deze uit Ierland), blijken brexitdeadlines een rekbaar begrip. Dat die vermaledijde vis voor problemen zorgt, weten we; lees verder dit draadje van RTÉ-verslaggever Tony Connelly over de openstaande onderwerpen.

Soms duiken er problemen op waarvan je het bestaan niet helemaal op het netvlies had, zoals mogelijke problemen rond de bevoorrading van supermarkten in Noord-Ierland. Dat deel van het Verenigd Koninkrijk blijft volgens het in 2019 overeengekomen protocol onderdeel van de Europese interne markt, terwijl Schotland, Wales en Engeland daar conform de brexit per 1 januari uitstappen.

Het effect is dat er een grens in de Ierse zee komt. Dat betekent voor Noord-Ierse supermarkten dat goederen die ze aangeleverd krijgen vanaf de overkant van de Ierse Zee, technisch gesproken uit een derde land komen. Daar is controle op nodig, extra papierwerk dus.

... want de schappen dreigen leeg te raken

Maar de partijen blijken niet voorbereid. Supermarktconcern Sainsbury's heeft al gewaarschuwd dat er straks minder aanbod van voedingsmiddelen uit het VK is. Noord-Ierland is daarover in rep en roer. En politici die doorgaans niks met elkaar te maken willen hebben, Arlene Foster van de unionistische, de navelstreng met 'Britain' koesterende DUP, en haar tegenpool Michelle O'Neill van de republikeinse, naar hereniging met Ierland snakkende Sinn Féin, stuurden samen (ja, echt waar) een brandbrief naar de Europese Commissie.

Joe McDonald, verbonden aan de Noord-Ierse tak van supermarktbedrijf Asda, was opgetogen over de demonstratie van Noord-Ierse eenheid. De levensmiddelenbranche in de regio heeft een speciale regeling nodig, anders 'verdrinkt zij in bureaucratie', stelde hij.

Volgens de Ierse zender RTÉ onderhandelen Brussel en Londen nu over een overgangsperiode om te voorkomen dat de leverantie van verse waar in gevaar komt, en dat bedrijven als Sainsbury's wat meer tijd geeft zich voor te bereiden (lees ook deze analyse).

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei vrijdag dat Brussel de zaak 'zeer serieus neemt. We bekijken alle opties die er volgens het Europees recht zijn.'

Waar moeten we deze week op letten?

• De ambassadeurs van de EU-lidstaten praten maandag onder meer over het met het Europarlement bereikte akkoord over de Europese meerjarenbegroting.

• De visserijcommissie van het Europees Parlement debatteert maandag over pulsvissen. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• De EU-ministers van Europese zaken debatteren dinsdag over het rechtsstaatrapport dat de Europese Commissie recent publiceerde (lees ter voorbereiding het verhaal van FD-correspondent Ria Cats, en dit gesprek met Ferencz Laczó van Maastricht University over Hongarije). En nu we het toch over de afkalvende rechtsstaat in de EU hebben: in Polen staat rechter Igor Tuleya woensdag voor de omstreden tuchtkamer van het hooggerechtshof, en zijn collega Waldemar Zurek vrijdag.

• Is er nog een week waarin de EU-regeringsleiders niet virtueel bijeen zijn? Donderdag praten ze opnieuw met elkaar per videoverbinding. Dit keer over het Europese coronabeleid.

• Het rapport 'State of Tax Justice 2020' van Tax Justice Network komt vrijdag uit. Wedden dat er iets over Nederland in staat? In het Europees Parlement zijn ze er klaar voor.

Drup drup drup Het geld uit het coronaherstelpakket werkt niet als een snelle verkwikkende douche voor de EU-economie, schetst denktank Bruegel. Denk eerder aan een lekkende kraan; het geld komt druppelsgewijs vrij omdat lidstaten nu eenmaal niet sneller plannen kunnen maken.

De kloof Het platteland stemt anders, om niet te zeggen conservatiever dan de stad. Dat speelt in veel EU-lidstaten. Dit artikel belicht de situatie in Nederland.

Oom Xi helpt Op de Westelijke Balkan helpt de Volksrepubliek China graag regeringen uit de brand, staat in deze analyse. Of zelfs gemeenten.

Post Trump? De hotelbaas annex golfbaanexploitant wil het Witte Huis niet verlaten. Maar het rechs populisme in de VS dat veel inspiratie kreeg van The Donald blijft, schrijft Matthijs Rooduijn (UvA). Hetzelfde punt maakt dit artikel.

Nieuwe poging Tot nu heeft geen enkel euroland hulpmiljarden uit het euronoodfonds ESM willen putten. Tijd voor een hervorming, luidt dit pleidooi. En hier een overzicht van de ESM-opties voor coronasteun.

