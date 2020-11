Fiscaal

'Belastingdienst kreeg geen gehoor bij politiek met zorgen over harde aanpak toeslagouders'

Voormalig algemeen directeur Hans Blokpoel zegt dat hij 'buikpijn' had over de gevolgen van harde fraudeaanpak voor onschuldige ouders, maar de wet en de politieke beleidsmakers maakten toen geen andere uitleg mogelijk. Hoogleraar Bert Marseille zegt dat de Belastingdienst best milder had kunnen handelen. 'Ik heb geen buikpijn aangetroffen in de stukken', zegt hoofdondervrager Chris van Dam.