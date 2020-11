Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Straatsburg op achterste benen, nieuwe ontwikkelingen in het rechtsstaatdossier en een relletje dat doet denken aan Kuifje.

1. Bouwplan Europarlement wekt woede

Begin een discussie over het Europees Parlement, en binnen een mum van tijd gaat het over de maandelijkse verhuizing van de volksvertegenwoordiging van Brussel naar Straatsburg. Kost geld, is inefficiënt, enzovoort. Maar nu krijgt het parlement kritiek uit... Straatsburg.

Vanwege de coronacrisis zijn de Europarlementariërs stukken minder afgereisd om te vergaderen in de stad aan de Frans-Duitse grens. Meevaller voor de belastingbetaler, zou je zeggen. Maar... Het Paul-Henri Spaak-gebouw van het parlement in Brussel is aan een verbouwing toe, nadat het drie jaar geleden al in slechte staat bleek te zijn. Het kost €500 mln, schrijven boze Franse bestuurders aan parlementsvoorzitter David Sassoli. Schande!

Nu herkennen ze zich bij het parlement niet in dat bedrag. De volksvertegenwoordiging wijst erop dat er nog niet eens concreet plan voor de verbouwing is. Maar inderdaad, er speelt wel wat, want eerder schreef de volksvertegenwoordiging een wedstrijd voor architecten uit. Volgend jaar kiest ze vijf plannen uit een lijst van vijftien.

Clement Beaune, de Franse staatssecretaris van Europese Zaken, heeft zich in de discussie gemengd. Ook hij stuurde een brief aan parlementsvoorzitter Sassoli, waarin hij zijn bezorgdheid uit over de plannen in Brussel. Straatsburg bestaat ook nog, is vrij vertaald Beaune's boodschap, en daar is inmiddels extra ruimte beschikbaar in het 'Osmose'-gebouw van het parlement. Tijd om diensten naar Straatsburg over te hevelen, suggereert Beaune.

2. Gaat Nederland Polen voor het EU-Hof dagen?

De Tweede Kamer stemt dinsdag over een motie die Nederland oproept om te bekijken of het Polen voor het Hof van Justitie van de EU kan dagen wegens ondermijning van de rechtspraak in dat land. Het is betrekkelijk zeldzaam dat de ene lidstaat een andere voor het EU-Hof sleept, maar het kan wel.

De motie is een initiatief van Maarten Groothuizen (D66), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Chris van Dam (CDA). Er zijn dus twee partijen van de regeringscoalitie bij betrokken.

Over de rechtsstaat woedt een zware politieke strijd in de Unie. Polen en Hongarije verzetten zich hevig tegen het zogeheten rechtsstaatmechanisme, de mogelijkheid dat de EU subsidies ontzegt aan landen die die rechtsstaat schenden. Ze blokkeren de Europees begroting en het coronaherstelpakket. De Europese regeringsleiders, die zich blijkens recent opinieonderzoek gesteund weten door een grote meerderheid van hun bevolking, hopen de zaak op te lossen bij de Europese top van 10 en 11 december.

Maar Polen en Hongarije groeven zich donderdag nog verder in, zo blijkt uit een verklaring die ze donderdag afgaven. Die rammelt op alle fronten, legde John Morijn, bijzonder hoogleraar recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, vervolgens uit. 'De gezamenlijke verklaring van Hongarije en Polen komt met geen enkel juridisch geldig punt.' (Hier een poging van de Poolse minister van buitenlandse zaken Rau om Duitsers op andere gedachten te brengen).

Wat te doen als Polen en Hongarije volharden in hun verzet? Tijd om te kijken of ze bluffen, suggereren Silvia Merler en Francesco Nicoli in een artikel op de website Verfassungsblog. Ze schetsen drie manieren om Polen en Hongarije te omzeilen, waarvan 'versterkte samenwerking' (artikel 326 uit het Europees Verdrag) het meest praktische alternatief is (al is de weg er naar toe complex).

3. George Clooney, generaal Tapioca en Viktor Orbán

Het was maar een klein bijzinnetje in een interview met de Amerikaanse acteur en filmmaker George Clooney, maar het was genoeg om de Hongaarse regering te ergeren. In een gesprek over een nieuw project, reflecteerde Clooney op 'hoeveel haat en woede zich nu verspreiden, in de gehele wereld, kijk naar Bolsonaro in Brazilië en Orbán in Hongarije'.

Dat viel slecht in Boedapest. De zaak nam vervolgens een wending die een beetje doet denken aan Kuifje en de Picaro's. Daarin krijgen kapitein Haddock en de bekende reporter het (in eerste instantie publicitair) aan de stok met generaal Tapioca, de wrede dictator van San Theodoros (voor wie niet weet hoe het verder gaat, lees het album).

Regeringsgezinde media in Hongarije waren er na Clooneys bijzin als de kippen bij om erop te wijzen dat Clooney en zijn echtgenote 'voor immigratie hebben gepleit'. Die kaart spelen premier Viktor Orbán en zijn regering vaker wanneer iemand kritiek heeft op Hongarije. Ze stellen dan dat de criticus voor immigratie is, ook al speelt het thema migratie in het aangehaalde probleem geen enkele rol. Kennelijk werkt dit argument goed bij de achterban van Orbáns Fidesz-partij.

Daarna was het tijd voor de tweede standaardkaart. Fidesz stelde dat de Amerikaans-Hongaarse investeerder-filantroop George Soros, tegen wie Orbán en zijn regering al jaren ageren, de kritiek had ingefluisterd bij zijn voornaamgenoot George de acteur.

Clooney weersprak dat. 'De propagandamachine van Orbán liegt.'

Daarop nodigde staatssecretaris Tamas Menczer Clooney uit om eens een kop koffie te komen drinken in Boedapest, 'om te zien wat voor een mooi land Hongarije is'. Dat was een manoeuvre generaal Tapioca waardig (zoals elke Kuifje-nerd weet, krijgt de dictator advies van kolonel Sponsz — een naam die Hongaars klinkt, maar Sponsz komt natuurlijk uit het Bordurië van Plekszy-Gladz).

Waar moeten we deze week op letten?

• De Eurogroep en de EU-ministers van financiën overleggen maandag en dinsdag met elkaar via videoverbinding. Op de agenda staat onder meer hervorming van het euronoodfonds ESM en hoe het staat met de Europese bankenunie (lees hier de informatie die minister Wopke Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer stuurde.

• Een webinar over brexit, dat is altijd leuk. Deze heeft dinsdag plaats. Ook interessant: rederij DFDS opent een directe route voor vrachtvervoer tussen Ierland en Duinkerken, 'paperless', zoals het bedrijf zegt. Doelgroep: de transporteurs die doorgaans door Engeland rijden, maar gedoe vrezen. Lees ook deze stand van zaken in de onderhandelingen tussen VK en EU (er komt alweer een cruciale week aan).

• Het Hof van Justitie van de EU komt dinsdag met een arrest over de inzet van Hongaarse chauffeurs door een Nederlandse transporteur. Die kregen niet volgens de Nederlandse cao betaald. Dit is het advies van de advocaat-generaal.

• De Europese Commissie presenteert woensdag twee actieplannen voor de aanpak van desinformatie (lees hier meer). Eurocommissaris Thierry Breton overlegt woensdag met Amerikaanse techbedrijven; 9 december komt Breton nieuwe regels voor digitale markten (lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers).

• De EU-ministers van justitie overleggen woensdag over terrorismebestrijding en de rechtsstaat in de EU.

Meer lezen (en kijken)?

Urgenda 2.0 Het Urgenda-arrest krijgt navolging in Frankrijk, schetst Nathan de Arriba-Sellier op de website Verfassungsblog.

Rush hour Het graafschap Kent krijgt een reusachtig parkeerterrein voor vrachtwagens vanwege verwachte opstoppingen bij het verkeer naar de EU. Omwonenden zijn niet blij, blijkt uit deze reportage van de ARD.

Hotelletje kopen? Volgens de Spaanse vastgoedsite Idealista neemt het aantal Spaanse hotels dat te koop staat hand over hand toe. Reden: het coronavirus.

Imam van de staat Na de terreurdaden in oktober in Parijs en Nice kondigde president Macron strengere regels aan voor imams. Daarvan komen nu de contouren naar buiten. Alleen imams met een Frans paspoort zijn toegestaan, en er komt een nationale raad van imams.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers.