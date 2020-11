Samenleving

Minister Koolmees berispt gemeenten over quota huizen arbeidsmigranten

Gemeenten die een maximumaantal woningen voor arbeidsmigranten per dorp of straat opstellen, handelen waarschijnlijk in strijd met Europese regels. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) donderdag in een reactie op Kamervragen. De Kamervragen waren gesteld door D66 na een publicatie van het FD.