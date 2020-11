Overheid

Hoekstra en Rutte leren verschillende lessen uit toeslagenaffaire

Minister van Financiën Wopke Hoekstra vond dat zijn staatssecretaris Menno Snel te meegaand was ten opzichte van de Belastingdienst. Minister-president Mark Rutte is juist vol lof over de D66'er die van hem niet had hoeven aftreden. 'Ik had totaal vertrouwen in hem'.