Grondstoffen

'Het olietijdperk is nog lang niet voorbij'

Daniel Yergin (73) geldt als een autoriteit op het gebied van energie. Zijn standaardwerk The Prize, over de geschiedenis van de olie-industrie, won de prestigieuze Pulitzerprijs. Zijn nieuwste boek The New Map komt precies op het moment dat de energiewereld op zijn kop staat. Maar Yergin waarschuwt: de wereld is nog niet zo snel van de olie af.