Vooruitblikkend en verdiepend: dit is een wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Viktor Orbán en het chagrijn bij de Europese christendemocraten, de Britse marine stelt Europese vissers gerust en het roest van de historie.

1. Viktor Orbán zoekt een nieuwe familie

Dat veel mensen binnen de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement (EP) er niet rouwig om de Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn Fidesz-partij te zien vertrekken, is algemeen bekend. Maar de fractieleiding durfde lang een royement van de Hongaren niet aan. EVP-voorman Donald Tusk wilde Fidesz wel lozen, maar Oostenrijkse en Duitse EVP'ers verhinderden dat.

Zodoende bleef Orbáns partij langdurig bij de christendemocraten op het strafbankje zitten. Fidesz is sinds 2019 geschorst, en mag niet binnen de fractie meebeslissen.

Na het Hongaarse veto tegen de Europese begroting en het coronaherstelpakket laaide de ergernis over Fidesz opnieuw op. Met zijn veto probeerde Orbán te voorkomen dat er een sanctie-instrument komt dat rechtsstaatschenders Europese subsidies ontzegt. Dat instrument komt er nu toch ( lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats).

Maar de EVP stond ondertussen in brand. Manfred Weber, de chef van de EVP-fractie, had verklaard dat de Hongaren met hun veto aan politiek spelbederf deden. Fidesz-Europarlementariër Tamas Deutsch stelde in reactie dat Weber zich gedroeg als een employé van de Gestapo.

Dat ging de Oostenrijkse EVP'er Othmar Karas te ver. Hij wil deze week een stemming over de verwijdering van Deutsch (overigens de opvolger van József 'Regenpijp' Szájer als leider van het Fidesz-smaldeel in het EP) uit de fractie.

... want de EVP lijkt hem zat...

Orbán ziet de bui al hangen. Hij suggereerde vorige week al vóór de EU-top dat hij een soort relatie op afstand wil met de EVP (eerder een alliantie, dan volledig onderdeel zijn van de christendemocratische fractie).

Daar zijn ze bij de EVP niet bijster enthousiast over. Plan B lijkt nu een Fidesz-exit te zijn bij de christendemocraten, waarna Orbáns Europarlementariërs zich aansluiten bij de ID-fractie in het parlement. Dat is de club waar bijvoorbeeld Marine Le Pens RN vertoeft, net als Matteo Salvini's Lega en Geert Wilders' PVV.

De Hongaarse minister van buitenlandse zaken Péter Szijjártó meldde zich donderdag al bij Wilders , en vrijdag bij de FPÖ in Wenen . Ook deed hij Denemarken (Deense Volkspartij) en Finland (de Finnen-partij) aan.

Foto: Reuters

2. Brexit: we gaan niet schieten

Deadlines in de brexitonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn rekbaar, dat is zo langzamerhand wel bekend. Zondag besloten de partijen na de ultieme deadline (maar nu echt) toch weer verder te palaveren. Er ging verbaal tromgeroffel van premier Boris Johnson dat het zo goed als klaar was met het gepraat aan vooraf — kennelijk gelooft hij er eigenlijk niet meer in .

Nog altijd is niet duidelijk of en hoe de EU en het VK straks wat regelgeving betreft een gelijk speelveld zullen kennen. En vis, laten we daar maar helemaal niet over beginnen.

Alhoewel, eind vorige week bleek nog eens dat de Britten 'hun' vis straks met hand en tand zullen verdedigen. De Britse marine gooit vier nieuwe schepen in de strijd die continentale onverlaten moeten opbrengen als ze na een 'no deal-brexit' hun netten uitwerpen in de Britse exclusieve economische zone van de Noordzee.

In Ierland leidde dat nieuws tot woede. De Ierse marine is ook paraat, zo meldde de nieuwszender RTÉ . De Britse krant The Guardian haalde een bron bij de Britse marine aan die bij wijze van geruststelling verklaarde dat ze ' vuurwapens alleen gebruikt in een levensbedreigende situatie'.

Zo ver is het nog niet, want de EU en het VK praten nog. Interessant genoeg blijkt dat de Britse regering nogal overdrijft (laten we in dit dossier vooral nautische termen gebruiken) als ze stelt dat vissers uit de EU veel meer uit de Britse wateren halen dan de 'eigen' vloot, zo blijkt uit dit draadje . Londen telt blijkens onderzoek namelijk de vangst van Noorse vissers mee in de EU-cijfers (en Noorwegen is geen EU-lidstaat).

De organisatie Our Fish, die strijdt tegen overbevissing, stelde onlangs overigens dat Noorwegen en de EU structureel te hoog zitten bij hun inschatting van wat er gevangen kan worden. Voor wie er nog niet genoeg van heeft: speel dit lollige haringspel .

Foto: Reuters

3. Nieuw leven voor Tito's schip

Zo'n twintig jaar geleden kwam de Kroatische film Marsal uit. Die speelt in de jaren negentig, en gaat over een slaperig eilandje waar plotseling de Joegoslavische leider Josip Broz Tito (1892-1980) opduikt. Of is het alleen zijn geest? Laten we verder niks weggeven, maar het einde van de film is magistraal.

En van dat einde is het een kleine stap naar actueel nieuws over maarschalk Tito, of liever gezegd, zijn schip. De Joegoslavische leider maakte voor buitenlandse reizen en ontmoetingen vaak gebruik van de Galeb (Zeemeeuw). Dat van oorsprong Italiaanse vaartuig begon Tito in de jaren vijftig te gebruiken voor ontmoetingen met andere leiders.

Na de dood van de Joegoslavische leider roestte het schip ongebruikt weg. Maar de stad Rijeka kocht het vaartuig in 2009, en is nu begonnen met een opknapbeurt. De gemeente wil van de Zeemeeuw een museum maken, met een bioscoop . Volgend jaar moet de verbouwing klaar zijn. Voor de verbouwing van het schip kreeg Rijeka ruim €9 mln Europese subsidie.

Waar moeten we deze week op letten?

• Eurocommissaris van justitie Didier Reynders spreekt maandagmiddag met de Tweede Kamercommissie justitie over de rechtsstaat in de EU . Afgelopen donderdag hield die commissie al een hoorzitting over hetzelfde thema.

• Dinsdag komt de Europese Commissie dan eindelijk met haar voorstellen voor nieuwe regels voor digitale diensten (stond op de agenda voor 2 december, nu dan de 15de ). Grote techbedrijven maken zich zorgen ( lees ter voorbereiding het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers, en ook dit stuk ).

• Eveneens dinsdag, maar dan 's avonds, is er een webinar bij Instituut Clingendael over de relatie met China. Frans-Paul van der Putten, een van de sprekers, publiceerde recent De wederopstanding van China .

• Ook nuttig: een reflectie op het Duitse EU-voorzitterschap, dat 31 december eindigt. Op, jawel, dinsdag . Portugal neemt het stokje over.

• Weer vis! De EU-ministers van visserij en landbouw overleggen dinsdag en woensdag online met elkaar, onder meer over vangstquota .

