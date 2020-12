Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: belaagd Huawei doet een tegenzet in Frankrijk, de Europese voedselbanken maken overuren en Viktor Orbán blijft ruziën.

Foto: Reuters

1. Belaagd Huawei doet een tegenzet in Frankrijk

De een zijn dood is de ander zijn brood. En dus is het logisch dat de firma Samsung zich meldt op de Europese markt voor de ontwikkeling van 5G-netwerken. Een van de grootste aanbieders, het Chinese Huawei, is immers in de verdrukking geraakt. De VS stellen dat China spioneert via de Huawei-netwerken (vrijdag zette het Amerikaanse ministerie van handel nog eens tientallen Chinese bedrijven op een boycotlijst , waaronder chipfabrikant SMIC).

Dat de Amerikanen hard in de wedstrijd zitten, is bekend. Maar wat doet de EU? Voor de zomer stelde de EU dat Europa best zonder Huawei kan: Ericsson en Nokia bieden een prima alternatief.

Maar een verbod? Duitsland besloot afgelopen week strengere eisen aan Huawei te stellen; tot een totaalverbod komt het niet. Ook Nederland scherpte recent de regels aan, terwijl België en Baltische landen wat meer op de Amerikaanse lijn gingen zitten.

Italië kreeg in het najaar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo op haar dak, waarna minister Luigi Di Maio Pompeo verzekerde dat hij Amerikaanse zorgen kent. Telecomaanbieder TIM sloot Huawei overigens in juli al uit bij een 5G-aanbesteding.

En Frankrijk? Het land kwam in juli al met stringentere eisen, die Huawei-apparatuur in feite uitfaseren. Maar in november kondigde de baas van cybertoezichthouder Anssi aan dat er nog een nieuwe aanpassing van de regels aan zit te komen.

Huawei heeft het dus lastig. Het bedrijf waarschuwde eerder dit jaar dat de 'boycot' in de EU het bedrijf miljarden gaat kosten. Maar het heeft in Frankrijk een definitief besluit genomen over een tegenzet: Huawei investeert €200 mln in een nieuwe fabriek in Elzas-Lotharingen. Het gaat om de eerste fabriek buiten China.

Dat levert honderden banen op, en dat is voor Elzas-Lotharingen mooi nieuws. Maar voor critici is evident waarom Huawei de investeringen doet: om Parijs onder druk te zetten. In het boek 'La France Made in China' waarschuwden Regis Soubrouillard en Pierre Tiessen daar in 2019 al voor.

Soubrouillard wees er toen ook op dat prominente Franse ex-bestuurders zoals voormalig minister Jean-Louis Borloo, verbonden waren aan Huawei. Borloo stapte in juli van dit jaar overigens op.

Foto: Reuters

2. Kerst in aantocht, topdrukte bij de Europese voedselbanken

Kerst valt dit jaar vanwege de coronaregels qua bezoek karig uit. Maar voor veel Europeanen valt de kerstdis karig uit. De Europese voedselbanken hebben het gedurende de pandemie stukken drukker gekregen, zo blijkt uit data van de Europese federatie van voedselbanken (Feba).

De vraag bij Europese voedselbanken is gemiddeld zo'n 30% gestegen, meldde de Feba dit najaar. In Nederland viel dat percentage nog enigszins mee: 6 tot 10 (afgelopen week kwam het kabinet met een garantstelling voor de voedselbanken zodat die extra eten kunnen inkopen als de vraag in 2021 dermate aantrekt dat er tekorten dreigen).

In de Europese Unie springen met name Ierland en Slowakije er negatief uit: de vraag naar voedsel groeide daar tussen de 80% en 90%. Feba's lid in Ierland, FoodCloud, stelt op basis van een enquête dat 77% van de klanten bij de voedselbank aanklopte vanwege een lager inkomen door de coronacrisis.

Eenderde (er waren meerdere antwoorden mogelijk) verwees naar het feit dat scholen sloten vanwege het coronarisico, waarna kinderen hun schoolmaaltijden moesten missen. Bij de piek in de eerste golf van de pandemie, zette FoodCloud zestig ton voedsel af per week; doorgaans was dat 25 ton.

De Slowaakse voedselbank PBS meldde in oktober dat ze dit jaar al 2890 ton voedsel heeft uitgedeeld. Tussen 2011 en 2019 was dat 16.000 ton.

Foto: Reuters

3. Christendemocratie à la hongroise

Europamania wees vorige week op de aanhoudende animositeit tussen een groot deel van de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement, en de europarlementariërs van Viktor Orbáns Fidez-partij die formeel bij de EVP horen (ook al heeft de EVP Fidesz geschorst). Nieuw dieptepunt in het EVP-conflict was dat Fidesz-chef Tamas Deutsch EVP-baas Manfred Weber van Gestapo-gedrag betichtte.

Dat kon de EVP-fractie niet over haar kant laten gaan en dus besloot ze woensdag dat Deutsch in de volksvertegenwoordiging voorlopig geen spreektijd meer krijgt namens de EVP, en ook geen parlementair werk namens de fractie meer mag verrichten. De fractie roept het EVP-bestuur op om 'zodra de gezondheidssituatie het toelaat' een definitief besluit te nemen over het Fidesz-lidmaatschap van de EVP.

Maar Viktor Orbán kruipt natuurlijk niet in zijn schulp. Hij werpt Manfred Weber nu 'belediging van het Hongaarse volk' voor de voeten. De druk waaronder Hongarije nu is komen te staan lijkt op de druk die Moskou in de tijden van de Sovjetunie op satellietstaten uitoefende, aldus Orbán (die zondag te horen kreeg dat de gehele Hongaarse oppositie bij de verkiezingen in 2022 gaat samenwerken teneinde Fidesz te verslaan).

De kritiek van de Hongaarse premier op de Duitse christendemocraat (Weber is van de Beierse CSU) is des te interessanter, daar de Duitse christendemocraten de enige reden zijn dat Orbáns Fidesz-partij nog überhaupt lid is van de EVP-fractie. Andere christendemocratische partijen, zoals het CDA, had Fidesz al veel eerder de deur willen wijzen. Ook woensdag schrokken de Duitse christendemocraten voor een ingrijpend besluit terug: ze steunende niet het royement van Deutsch, maar wel het intrekken van zijn spreekrecht.

Waar moeten we deze week op letten?

• Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) licht maandagmiddag toe of het Pfizer Biontech-vaccin tegen corona wordt goedgekeurd.

• De EU-lidstaten overleggen maandag verder over de nieuwe coronavariant die het Verenigd Koninkrijk in een isolement heeft geplaatst. De Britse premier Boris Johnson houdt vanmiddag crisisberaad.

• Elk moment kan er een akkoord zijn over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Of niet.

• Houd het FD van maandag 28 december en zaterdag 2 januari scherp in de gaten, en lees die van zaterdag 19 december nog even terug . Want in die edities staan de drie winnende artikelen van de FD-essaywedstrijd ' Europa na corona ' (met animatiefilmpjes op Boulevard Europa van Studio Europa in Maastricht).

Meer lezen (en luisteren en kijken)?

Duitse invloed Deze podcast gaat in op de greep die de Duitse lobby heeft op de besluitvorming in Brussel.

Duitse humor Over de brexit zeggen we niks meer , dat is beter. Behalve dat het thema de Duitse omroep NDR inspireerde, met schokkende gevolgen.

Hongerig Rusland en China doen hun voordeel op de Hongaarse energiemarkt, schrijft Visegrad Insight

Glas half vol Verkwanselde de EU de bescherming van de democratie in Polen en Hongarije door een compromis over het zogeheten rechtsstaatmechanisme te accepteren? Lees deze analyse van Daniel Gros van de Brusselse denktank CEPS.

Illegaal Autofabrikanten mogen geen sjoemelsoftware installeren om uitlaatgastests te omzeilen, oordeelde het Hof van Justitie van de EU vorige week in een nieuwe nederlaag voor Volkswagen.

Aan de andere kant van Polen Hoe gaat Joe Biden zich als president van de VS opstellen richting de Navo? In Polen zijn ze hartstikke blij met de aanwezigheid van Amerikaanse troepen, staat in dit stuk.

