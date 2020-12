Foto: Marijn Fidder voor het FD

Ziekteverloop

'Op maandag 25 oktober kreeg ik een loopneus. Ik was niet ziek, heb niet in bed gelegen, maar begon drie dagen later wel mijn smaak te verliezen. Ik at een kop soep en dacht opeens: hé, ik proef niets. Toen werd ik extra alert.'

'Wij waren thuis al enorm voorzichtig. Een van onze dochters was net voor het weekend positief getest en daarna mijn zoon. Ik heb dagenlang met een mondkapje op staan koken. Mijn zoon woont nog thuis en bleef in zijn kamer.'

'Ik was vooral bang om mijn man te besmetten. Hij heeft afgelopen zomer een vreselijk ongeluk gehad door een val van zijn paard en lag een maand in het ziekenhuis, waarvan drie weken op de ic. Hij was dus al behoorlijk zwakker. Dat vond ik wel even spannend: “Hij hoest toch niet, ademt hij wel gewoon ’s nachts? Als hij nou weer in het ziekenhuis terecht komt met covid, dan komt hij er misschien niet meer uit”. Dat soort gedachtes.'

Werk

'Ik heb alle afspraken meteen afgezegd en heb onmiddellijk mijn collega’s in de board op de hoogte gesteld. Ik heb eigenlijk knetterhard gewerkt. Nu had ik helemaal geen reistijd meer. Ik ben wel een beetje een workaholic. We wonen in Brussel en ik reis al vijftien jaar tussen de kantoren in België en Nederland en verblijf meestal twee nachten per week in een hotel.'

'Onder normale omstandigheden zou ik me veel drukker maken als ik ziek was geworden. Nu had ik zoiets: iedereen zal het begrijpen. Ik had wel een licht schaamtegevoel. Alsof ik onverantwoord gedrag had vertoond. En dat had ik echt niet. Onze dochter is verpleegkundige en had het opgelopen op haar werk, in the line of duty , ondanks alle maatregelen.'

'Ik voelde me een beetje bezwaard, omdat ik in het bedrijf voortdurend iedereen op het hart had gedrukt om op te passen en verantwoordelijk te zijn. Het heeft mijn perspectief op hoe ik mensen erop aanspreek wel enigszins veranderd.'

Foto: Marijn Fidder voor het FD

Inzichten

'Ik ben in die weken in quarantaine heel bewust mijn emoties gaan ontleden. Nu behoor ik tot de groep mensen die covid heeft: wat doet dat met je? Het heeft me een ander inzicht gegeven. Ik heb onder andere mijn actieplan in het bedrijf aangescherpt. Het was eerst vooral gefocust op continuïteit en cash en pas op de tweede plaats op cohesie en betrokkenheid. Ik ben anders gaan kijken naar het individu. Wat doet het thuiswerken met een persoon?'

'Het betekende ook meer nadenken over al die jonge mensen die in één keer hun leven ontwricht zien. Je kunt zeggen: ze hebben helemaal geen reden om ongelukkig te zijn: geen kinderen, geen verantwoordelijkheden, dus ze kunnen makkelijk werken. Maar misschien is dit wel de kwetsbaarste doelgroep op dit moment.'

'Ik vond het wel erg lastig te merken hoe klein je wereld wordt van het thuis zitten. We hebben een prachtig huis aan de rand van Brussel, maar na een paar weken wordt een van de belangrijkste bezigheden hoe je de afwasmachine inruimt. Ik kwam als het ware in geestelijke ademnood. Als ik ’s morgens in mijn auto stap en switch van studio Brussel naar BNR dan verruimt mijn blik zich. Dus ik was blij weer in Rotterdam te kunnen overnachten. Ik dacht: ik heb het toch al gehad en ben voorlopig immuun.'

'De afgelopen twee jaren waren de drukste jaren van mijn hele leven, zeker met het voorzitterschap van de Klimaattafel Industrie erbij. Ik weet het niet zeker, maar ik ga proberen mezelf niet meer de druk op te leggen om voor 8 uur in Rotterdam te zijn en ruimte houden voor het ongeplande.'

'Ik heb dus ook gemerkt dat ik veel meer behoefte aan contact heb dan ik dacht. Net als veel andere ceo's ben ik nogal extrovert, en toen ik voor de eerste keer weer naar buiten mocht om in de garage mijn banden te wisselen ben ik die man bijna in zijn armen gevallen. En dan mag ik me nog gelukkig prijzen dat ik een partner heb die ik kan knuffelen. Hoe doe je dat als je alleen woont?'

'Nee, ik heb er geen Netflix-verslaving aan overgehouden. Ik heb wel een paar truien gebreid en jam gemaakt deze zomer. Bovendien ben ik normaliter om 5 uur op en nu slaap ik langer en beter. Verder ga ik elke dag dat ik thuis ben naar mijn paard om een uurtje te rijden. Ik ben zelfs drie niveaus gestegen. Kortom: ik voel me fitter. En ik heb een slankere man. Hij is 17 kilo afgevallen. Hij ziet er strak uit nu en dat houden we zo.'

Cv Manon Janssen 1979-1984 Master of science, Vrije Universiteit Brussel 1984-2000 Diverse functies bij Procter & Gamble 2000-2004 Vicepresident marketing, Electrolux 2005 - 2010 Hoofd marketing, Philips Lighting 2010 Leiderschapsprogramma The Challenge Leadership, Insead 2013-heden Voorzitter Klimaattafel Industrie 2017 – heden Bestuurder Gewestelijke Investerings Maatschappij Vlaanderen (GIMV) 2015 - heden Voorzitter raad van bestuur, Ecorys Manon Janssen is getrouwd en heeft drie kinderen