Foto: Owen Humphreys/Getty Images

In het kort Experts steunen Nederlands reisverbod Verenigd Koninkrijk. Dat virus hier al is aangetroffen, maakt zo'n verbod niet overbodig. Reisbeperkingen kunnen verdere verspreiding indammen. Discussie in Tweede Kamer over maatregelen tegen Zuid-Afrika.

Het is verstandig dat Nederland de grenzen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten, ook al is de Britse variant van het coronavirus hier inmiddels opgedoken. Dat zeggen deskundigen over de reisbeperkingen die het kabinet zondag afkondigde.

'Het lijkt erop dat hij in Engeland veel, en hier weinig voorkomt. Dan moet je hem niet gaan importeren', zegt de Leidse hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal. De maatregelen die het kabinet vorige week nam om de verspreiding van het virus te beperken, helpen volgens hem ook tegen de nieuwe variant. Er is een kans dat de variant daardoor weer verdwijnt.

Eén besmetting vastgesteld

'Er is nog veel onduidelijkheid. Daarom is het uit voorzorg in mijn ogen wel verstandig om verdere verspreiding in te dammen, zelfs als er hier en daar een geval is', aldus de Rotterdamse hoogleraar virologie Marion Koopmans. 'Aangezien wij al in lockdown zaten is de kans dat dat tot nieuwe haarden leidt minder groot.'

De nieuwe variant zou volgens het RIVM al in september in het VK zijn vastgesteld. Daar komt nu ruim 60% van de besmettingen in Londen uit voort. In Nederland is tot dusver één besmetting met de Britse variant vastgelegd. De besmette persoon is begin december getest, en de mutatie is vorige week ontdekt, aldus het RIVM.

Geen ernstiger ziekteverloop

Uit voorzorg verbood een groeiende groep landen de afgelopen dagen reizen van en naar het VK. Het Nederlandse kabinet kondigde een reisverbod af. De kans op besmetting van de Britse variant zou 70% hoger liggen dan de tot nu toe bekende mutaties van het virus. Maar er is meer onderzoek nodig om harde conclusies te kunnen trekken over het gevaar.

Foto: Dominic Lipinski/Getty Images

Een hogere besmettelijkheid zou harder ingrijpen van overheden noodzakelijk kunnen maken om het virus onder de duim te houden. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat de variant een ernstiger ziekteverloop heeft, meldde het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding in Stockholm. De kans dat vaccins minder grip hebben op de variant achten wetenschappers klein.

Vliegverbod Zuid-Afrika

Veel onduidelijkheid is ook over de variant van het coronavirus die in Zuid-Afrika is opgedoken, en daar met name jongeren zou treffen. Er zijn tot nu toe nog geen gevallen van de gemuteerde Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Nederland aangetroffen, zo laat het RIVM maandag desgevraagd weten.

'Wij voeren zo'n 500 sequenties per week uit, wat natuurlijk een klein percentage is van het aantal positieve testen, maar zo zijn we wel de Engelse mutant op het spoor gekomen,' aldus een woordvoerder van het onderzoeksinstituut. Tot op heden is bij die onderzoeken geen Zuid-Afrikaanse mutant van het virus aangetroffen.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft maandag overlegd of er uit voorzorg een vliegverbod moet worden afgekondigd voor reizen van en naar Zuid-Afrika. Regeringspartij D66 drong daar bij het kabinet op aan. Dinsdag wordt het OMT-advies vrijgegeven en beslist het kabinet wat er gaat gebeuren.

Britse mutatie dominant

Een hoogleraar infectieziekten van de University of Liverpool sprak maandag de verwachting uit dat de Britse mutatie wereldwijd de dominante vorm van covid-19 zal worden. Door de snellere overdracht zal het andere varianten van het virus verdringen, zei hoogleraar Calum Semple tegen Sky News.

Het coronavirus heeft wereldwijd tot nu toe volgens gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins University in Baltimore bijna 77 miljoen mensen besmet en aan circa 1,7 miljoen mensen het leven gekost.