In het kort Onderzoekscentrum Vektor ontwikkelt verbeterde versie van vaccin uit 2011. 100% van de vrijwilligers heeft positief gereageerd, zeggen de onderzoekers. Aidsdeskundigen toch niet optimistisch over de hiv-epidemie in Rusland.

Het Russische onderzoekscentrum Vektor in Novosibirsk heeft een verbeterd vaccin ontwikkeld tegen hiv. Rusland heeft dat hard nodig, omdat er al decennialang een hiv-epidemie heerst.

Het instituut verklaarde vrijdag tegenover persbureau Interfax dat het vaccin CombiHIVvac in staat is antilichamen tegen het virus te produceren en dat 100% van de vrijwilligers die deelnamen aan het klinische onderzoek positief reageren, dat wil zeggen: geen hiv kregen.

Vektor voerde de eerste fase van klinische proeven met het vaccin al uit in 2011. Nu brengt Vektor een verbeterde versie van het vaccin, CombiHIVvac-Novo. De effectiviteit ervan moet in verdere klinische onderzoeken nog blijken.

Anna Popova, het hoofd van de Russische organisatie voor gezondheidsveiligheid van consumenten Rospotrebnadzor maakte op 1 december al bekend dat er in Rusland een vernieuwd vaccin tegen hiv was ontwikkeld. Volgens Vektor is het vaccin 'veilig en waren er geen bijwerkingen’.

De verklaring van Vektor meldt dat het voorbehoedende vaccin tegen hiv en aids (de ziekte waartoe hiv kan leiden) polyeptopisch is. Dat wil zeggen dat het kleine fragmenten van virale basiseiwitten bevat die in hoge mate geconserveerd zijn voor de subtypes van hiv, aldus het wetenschappelijk centrum. In het kort komt het erop neer dat een heel virus wordt toegediend (dood of verzwakt, zodat je er niet ziek van wordt) of alleen een heel klein deel ervan.

Vaak is het voldoende om een paar eiwitten van de wand van het virus in te spuiten. Alles wat méér wordt geïnjecteerd, heb je niet nodig en kan wel een ongewenst effect teweegbrengen, zoals een auto-immuun reactie: daarbij valt je afweer bepaalde eigen lichaamscellen aan.

De ontwikkelaars van Vektor merken op dat de activiteit van antilichamen in de nieuwe versie van het hiv-vaccin liefst tien keer hoger is dan in het origineel.

Niet optimistisch

Professor Vadim Pokrovski, al ruim een kwarteeuw directeur van de organisatie van Rospotrebnadzor die zich met hiv-bestrijding bezighoudt, is niet optimistisch over de ontwikkeling van de hiv-epidemie in Rusland. Officieel zijn er meer dan 1 miljoen geïnfecteerden, maar de statistieken zijn onbetrouwbaar. In 2019 kwamen er zo’n 80.000 nieuwe gevallen bij, aldus Pokrovski.

‘Dat is 7 tot 8% minder dan in 2018. Maar het totale aantal Russen met een hiv-infectie blijft hoog. Volgens Rosstat (het Russische bureau voor de statistiek, red.) was een hiv-infectie bij 20.000 Russen de belangrijkste doodsoorzaak in 2019.’

Pokrovski stelt dat er een omslag in mentaliteit nodig is. ‘Het programma voor onderzoek en behandeling van hiv is relatief eenvoudig uit te voeren. Maar er moet meer aan preventie gebeuren en dat ligt lastiger in Rusland. Zo zou de regering seksuele voorlichting op scholen moeten introduceren. En het is maar de vraag of de conservatieve Doema (de Russische Tweede Kamer, red.) dat niet blokkeert.

Corona

Vektor-directeur Rinat Maksjoetov meldde zaterdag in een film op de Russische televisie dat zijn instituut ook op het punt staat uitgebreide preklinische tests te gaan doen met een nieuw anti-coronavaccin op basis van het influenzavirus (dat griep veroorzaakt).

‘Het recombinant (een gecombineerd en kunstmatig verkregen, red.) influenzavirusvaccin zal bescherming bieden tegen zowel seizoensvarianten van influenzavirussen als het nieuwe coronavirus’, zei Maksjoetov.