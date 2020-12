Supermarktketens gaan over het algemeen slordig om met de gegevens van hun klanten. Dat meldt de Consumentenbond maandag op basis van eigen onderzoek.

Dertien supermarktketens werden afgelopen maand onderzocht op het gebied van bescherming van online klantgegevens. Dit werd gedaan met het onderzoeksprogramma van de Privacymeter; een programma dat checkt of online diensten voldoen aan de privacywet.

Bij vijf supermarktketens zat er geen limiet op het raden van wachtwoorden. Dit was het geval bij Coop, Dirk, Jan Linders, Plus en de Spar. Daardoor kunnen kwaadwillenden een onbeperkt aantal wachtwoorden proberen in te voeren. Dit hoeft niet direct gevaar op te leveren, maar wel als een gehackte persoon of organisatie dat wachtwoord ook voor andere diensten gebruikt; dan kunnen die diensten worden gehackt.

Drie supermarkten nagenoeg foutloos

Verdere slordigheden van supermarkten waren onder meer het zonder toestemming delen van advertentiecookies en het delen van informatie met Facebook, zonder dat te melden.

Na het onderzoek deelde de Consumentenbond de resultaten met de onderzochte supermarktketens, maar slechts vier supermarkten voerde daarna direct verbeteringen toe: Coop, Deka, Jan Linders en Picnic. Andere ketens doen dat naar eigen zeggen later deze maand of volgend jaar. Drie supermarkten kwamen bijna foutloos uit de bus: Albert Heijn, Aldi en Lidl.