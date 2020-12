Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg

In het kort Aanvoer van vers voedsel naar het Verenigd Koninkrijk stokt nu Frankrijk het vrachtverkeer met dat land blokkeert. Aanleiding voor het Franse ingrijpen is een zeer besmettelijke mutatie van het coronavirus dat in Zuidoost-England rondwaart. De Britse regering houdt een noodvergadering vanwege de internationale reactie. De Schotse premier Nicola Sturgeon pleit voor verlenging van brexittransitieperiode.

De Britten moeten het voor hun kerstmaaltijden misschien wel doen zonder sommige verse producten. Supermarkten en transportorganisaties waarschuwen voor een tekort aan sla, broccoli en citroenen, nu Frankrijk en andere Europese landen internationaal verkeer vanuit de Britse eilanden weren.

De Britse premier Boris Johnson heeft voor maandagochtend een noodbijeenkomst belegd van Cobra — zijn adviescomité voor noodgevallen, om het nieuwe isolement te bespreken waarin zijn land zich bevindt. Vanwege de snelle verspreiding van een nieuwe, besmettelijkere mutatie van het coronavirus heeft al meer dan een dozijn landen het Nederlandse voorbeeld gevolgd en een verbod afgekondigd op vluchten van en naar Britse luchthavens. Dit volgde op een zaterdag door Johnson ingestelde nieuwe, derde lockdown voor Londen en Zuidoost-Engeland.

Frankrijk

Frankrijk is verder gegaan dan de meeste andere landen en houdt ook de haven van Calais en de Kanaaltunnel op maandag en dinsdag dicht voor verkeer komende van Britse zijde. De route Dover-Calais verwerkt normaal ongeveer 10.000 vrachtwagens per dag, oftewel een vijfde van het totale aantal containerverkeer in het VK. De verbinding met Calais is essentieel voor verse en gekoelde producten. Ongeveer 80% van de chauffeurs op de route komt uit de EU, en zal de oversteek naar het VK niet willen maken zolang de terugweg gesloten is.

Ian Wright, topman van de Britse Food and Drink Federation, waarschuwt dat dit ‘in potentie ernstige verstoringen van de aanvoer van vers Kerstvoedsel’ kan veroorzaken. Supermarktketen Sainsbury’s voorspelt tekorten aan producten die uit Europa moeten worden geïmporteerd, zoals sla, bloemkool, broccoli en citrusvruchten.

Wel heeft het Britse bedrijfsleven de afgelopen weken grote voorraden aangelegd vanwege de mogelijkheid dat er vanaf de jaarwisseling geen handelsakkoord met de Europese Unie ligt. ‘Alles voor de Great British Christmas Lunch is al in het land en we hebben er genoeg van’, aldus een woordvoerder van Sainsbury’s.

De Britten krijgen daarom het advies om niet te gaan hamsteren. Toch verschenen er maandagmorgen al foto’s online van lange rijen bij supermarkten.

Europese aanpak

De Britse transportminister Grant Shapps zei maandag in gesprek te zijn met zijn Franse collega en er vertrouwen in te hebben dat de huidige blokkade snel kan worden opgeheven. De EU overlegt maandag op ambtelijk niveau over een gezamenlijke aanpak van de verspreiding van de nieuwe coronamutatie.

De Franse minister van transport Jean-Baptiste Djebbari zei maandagochtend dat er ‘de komende uren’ zal worden begonnen met het opzetten van een Europees protocol waarmee het verkeer met het VK weer kan worden opgestart.

De controle kwijt

De Britse autoriteiten meldden zondag bijna 36.000 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de zondag een week eerder. Het was ook de hoogste dagstijging sinds het begin van de pandemie. Zorgminister Matt Hancock gaf op televisie toe dat de Britten ‘de controle kwijt zijn’ over het virus.

Voorlopige data wijzen erop dat de nieuwe variant ongeveer 70% besmettelijker lijkt te zijn dan het niet-gemuteerde virus. Het reproductiegetal, een graadmeter voor de besmettelijkheid, wordt erdoor met 0,4 tot 0,9 opgehoogd, zo denken Britse wetenschappers — al zijn die conclusies nog niet erg robuust. Als het virus inderdaad zoveel besmettelijker is, dan zou zelfs een harde lockdown onvoldoende kunnen blijken om de verspreiding in te dammen.

Vrachtwagenparkeerplaats voor de brexit

In de omgeving van Dover is intussen Operation Stack geactiveerd, een noodplan om het verkeer te reguleren bij ernstige opstoppingen in de haven. Vrachtwagens moeten parkeren op de snelweg of worden omgeleid naar Manston Airfield, een voormalige luchthaven die vanwege de brexit is omgebouwd tot vrachtwagenparkeerplaats. Twee kolossale parkeerterreinen die in de nabije omgeving worden aangelegd voor ditzelfde doel, zijn nog niet klaar voor gebruik.

Vrachtwagens mogen nu nog wel de oversteek maken van Frankrijk naar Engeland. Maar volgens Richard Burnett van de Britse verladersvereniging Road Haulage Association zullen Europese chauffeurs waarschijnlijk voorlopig afgeschrikt worden door de beelden van gestrande collega’s op de wegen rond Dover.

Handelsgesprekken met EU

De nieuwe crisis rond het coronavirus komt vlak voor het einde van de overgangsfase van de brexit. Dit weekend lukte het Britse en Europese onderhandelaars nog altijd niet om een akkoord te sluiten dat moet voorkomen dat er vanaf 1 januari nieuwe invoerheffingen en handelsquota komen.

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon vroeg Johnson zondag op om de transitiefase te verlengen om tijd vrij te maken voor bestrijding van de huidige crisis. Johnson heeft zo’n verlenging altijd afgewezen en zelfs als hij zou willen, is het gezien de beperkte tijd tot de jaarwisseling niet eenvoudig om die af te kondigen.

'Boeven en pestkoppen'

De prominente brexitvoorvechter Nigel Farage ziet in de blokkade kwade opzet van de ‘boeven en pestkoppen’ uit de EU, die de Britten in een ‘slechte deal’ zouden proberen te drukken. ‘Als dit de drukmiddelen van de Europese onderhandelaars zijn, dan is het moment aangebroken om te zeggen: loop naar de maan’, aldus de oud-Europarlementariër.

Op de financiële markten heeft het Britse pond maandag een zeer zware dag. De munt verliest ruim een procent op de euro en zelfs meer dan 2% op de dollar. Ook aandelenmarkten in heel Europa staan op stevige verliezen. De Londense beurs moet 2,5% inleveren.

Coronavaccins

De transportcrisis heeft vooralsnog geen effect op het Britse inentingsprogramma. Coronavaccins moeten weliswaar uit België komen, maar er stonden deze maandag en dinsdag geen leveringen gepland. De Britse regering heeft militaire transportvliegtuigen klaarstaan om de vaccins naar de Britse eilanden te kunnen vervoeren.