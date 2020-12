Banken

'Op een gegeven moment móet je wel iets van de kwantumcomputer afweten'

We weten niet hoe hij eruit komt te zien, wat hij kost en eigenlijk ook nog niet precies wat hij allemaal kan: de kwantumcomputer. De kans dat er nog voor het einde van dit decennium eentje op de markt verschijnt is miniem. Maar dat zo'n apparaat in potentie bijzonder ontwrichtend kan zijn voor onze maatschappij staat vast.