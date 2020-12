Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: wie zetten in 2020 Europa in vuur en vlam, of in beweging (tenminste de tongen)? Europamania neemt u bij de hand.

Foto: Reuters

• 10 Boyko Borisov

Stel je voor dat Mark Rutte stiekem wordt gefotografeerd terwijl hij ligt te pitten. Naast de biografie van Chopin op zijn nachtkastje ligt een Colt, en uit het laatje puilen biljetten van €100. Dat zou de Nederlandse minister-president de politieke kop kosten.

Tenzij Rutte premier van Bulgarije was. Want de hoofdpersoon in het geschetste tafereel was Boyko Borisov. Duizenden Bulgaren demonstreerden in 2020 week in week uit tegen corruptie bij zijn regering. Maar Borisov hoopte zijn land juist te verlossen van de gehate corruptierapportages (via het CVM-mechanisme) die de Europese Commissie sinds de Bulgaarse EU-toetreding in 2007 jaarlijks uitbrengt. Dat mislukte. Eind maart 2021 zijn er parlementsverkiezingen.

• 9 Wopke Hoekstra

Minister Wopke Hoekstra van Financiën, de ongekozen voorman van de Hanze-coalitie die Frans-Duitse plannetjes met de EU veelvuldig afremde, moest zijn meerdere erkennen in de coronacrisis. Nee, Italië heeft geen buffers, en dat is de eigen schuld van Rome en komt ook slecht uit. Maar daar gaat het bij een pandemie niet om, ontdekten Hoekstra en zijn spaarzame baas Mark Rutte.

Of Hoekstra nog lang op Financiën zit, moet blijken. Hij liet de leiderschapsstrijd bij het CDA aan Mona Keijzer, Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge. Maar ook al stemde zelfs mevrouw Omtzigt op De Jonge voor het CDA-lijsttrekkerschap, de minister van Coronabestrijding wist zelfs de CDA'ers in zijn directe nabijheid niet te disciplineren. De Jonges leiderschap draaide uit op lijderschap, en hij besloot zich te concentreren op corona. Hoekstra had weinig bedenktijd nodig. Daar gaan we nog veel van horen in 2021.

• 8 Ursula von der Leyen

Elke voorzitter van de Europese Commissie heeft zijn of haar eigen stijl. Jean-Claude Juncker had zijn flauwe grappen op het randje. José Manuel Barroso cijferde zich zelf graag weg, zeker als Frankrijk en Duitsland sterke meningen hadden.

Alhoewel Ursula von der Leyen in een soort studentenstudio woont in het hoofdkwartier van de Europese Commissie, is ze in haar presentatie niet matig. Ze trapt zelf elke serieuze persconferentie van de Commissie af, en zoekt soms het theatrale — zie het gedicht Little Gidding van T.S. Eliot dat ze donderdag aanhaalde bij de aankondiging van het brexitakkoord tussen het VK en de EU:

'What we call the beginning is often the end.

And to make an end is to make a beginning.

The end is where we start from'

Eliot beschreef in Little Gidding de Battle of Britain ; de dichter zelf kwalificeerde het dorpje zelf als 'England and nowhere'. Zou Von der Leyen dat allemaal in gedachten hebben gehad toen ze het gedicht citeerde bij het brexitakkoord? In 2021, het jaar dat haar steunpilaar Angela Merkel uit de politiek stapt, moet blijken wat ze politiek kan.

Foto: Reuters

• 7 Frans Timmermans

Frans Timmermans' vorige portfolio (onder meer de rechtsstaat) leverde hem haat in Warschau en Boedapest op. Nu klagen sommige bedrijven hun nood over de huidige job van de vicevoorzitter van de Europese Commissie: de Green Deal.

Corona leek de plannen te overschaduwen. Maar Timmermans pleitte hartstochtelijk voor het overeind houden van de Green Deal, en met succes. In het coronaherstelpakket is €265 mrd beschikbaar voor vergroening en verduurzaming.

Foto: Reuters

• 6 Giorgia Meloni

Niet heel lang geleden was Matteo Salvini de lieveling van eurokritisch Europa. Hij leek op weg naar de macht in Rome, als de politieke amateurs van de Vijfsterrenbeweging maar even plaats maakten. Maar dat gebeurde niet, en Salvini's succesverhaal in de peilingen sloeg om in een langdurige afdaling.

Terwijl Salvini zakt, stijgt Giorgia Meloni. De leider van de rechts-conservatieve Fratelli d'Italia (FdI) is op gezette tijden ook kritisch over Europa, maar minder uitgesproken dan Salvini. Die heeft wel als voordeel dat hij over een sterke basis in Noord-Italië beschikt, terwijl FdI het van andere regio's moet hebben. De vraag voor 2021: blijft Meloni winnen in de peilingen?

• 5 Manfred Weber

De chef van de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement wierp zich in 2019 op als voorzitter van de Europese Commissie. Bondskanselier Merkel steunde zijn kandidatuur, maar dat bleek weinig waard. Weber deed in 2020 vooral van zich spreken doordat hij een wat hardere lijn richting de Hongaarse EVP'ers van de Fidesz-partij van de autoritaire premier Viktor Orbán koos.

Maar de CSU'er slaagde er niet in de Duitse christendemocraten ervan te overtuigen dat Fidesz uit de EVP moest. Zelf werd Weber de gebeten hond in Boedapest. De grote Orbán zei dat de Beier het ganse Hongaarse volk had beledigd. Alhoewel dat hooguit iets zegt over de lichtgeraaktheid en lengte van Hongaarse tenen, kan Weber Orbáns toorn mooi op zijn conduitestaat bijschrijven. 2021 kan niet meer stuk.

Foto: Reuters

• 4 Angela Merkel

Plakt Angela Merkel er nog een paar jaar als bondskanselier aan vast? ING-econoom Carsten Brzeski denkt van wel, zo schreef hij in zijn colum in De Tijd. Van Merkels mogelijke opvolgers — de CDU beslist in januari — is duidelijk dat geen van hen in Merkels voetsporen kan treden. Maar eens moet de grootste partij van Duitsland de pijn van het vertrek nemen.

Of is Merkel werkelijk veroordeeld tot onmisbaarheid ? De bondskanselier speelde de afgelopen jaren een stabiliserende rol in de Europese politieke arena, en een cruciale bij crises. Niet dat ze bijster snel acteerde: wie afspraken maakt met Merkel, moet geduld oefenen. Europese politiek zonder Merkel is ondenkbaar. Maar het is waarschijnlijk niet anders.

• 3 Malgorzata Gersdorf

Bij het grote publiek is Malgorzata Gersdorf tamelijk onbekend. De voormalige president van de Poolse Hoge Raad (SN) speelde de afgelopen jaren een cruciale rol in de strijd tegen grotere controle van de regering over de Poolse rechterlijke macht. Warschau wilde Gersdorf vervroegd pensioneren, maar dat mislukte. Het Hof van Justitie van de EU zette een streep door de wet die het de Poolse regering mogelijk had gemaakt om kritische rechters naar huis te sturen.

Bij die strijd stelde Gersdorf zich juridisch gedecideerd op, en etaleerde op zijn best waardige woede. Maar dit jaar bereikte ze nu echt de pensioenleeftijd. Haar opvolger is Malgorzata Manowska, die loyaal is aan minister van justitie Zbigniew Ziobro, de architect van de hervormingen van de rechterlijke macht. En Gersdorf? Zij ging terug naar de universiteit, recht doceren.

Foto: Reuters

• 2 Michel Barnier

Een van de mooiste Twitter-plaatjes van 2021 is die van EU-onderhandelaar Michel Barnier, op de rug gefotografeerd bij een Londens sportcomplex. 'Ging op zoek naar gelijke speelvelden', schreef hij erbij. Sublieme grap van een Fransman in een land dat qua humor toch ook een reputatie heeft hoog te houden.

Helaas viel er in Londen bij de finale van de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU niet veel meer te lachen. Barnier is een obstakel voor een deal, klaagden de Britten. Premier Boris Johnson probeerde de Fransman te omzeilen, maar met weinig effect. 'De klok tikt niet langer', kon Barnier donderdagmiddag zeggen.

Foto: Reuters

• 1 Christine Lagarde

Communiceren is een vak, weet elke president van een centrale bank. Dus was het een beetje jammer dat Christine Lagarde in maart van dit jaar de Italiaanse rente omhoog praatte . Ze had tamelijk achteloos opgemerkt dat de Europese Centrale Bank (ECB) er niet is om de spreads (renteverschillen tussen obligaties van de EU-lidstaten) te dichten. Er was subiet communicatieve noodreparatie nodig.

Het enorme ECB-stimuleringspakket tegen de coronacrisis raakte door de spreadopmerking van de ECB-chef op de achtergrond, zo stelde FD-collega Marcel de Boer terecht vast in een blog. Maar Lagarde wist zich te herpakken en terwijl haar voorganger Mario Draghi vaak tevergeefs om actie van de EU-lidstaten vroeg, tuigden die een herstelfonds van €750 mrd tegen de coronacrisis nog. Nu de hervormingen nog.

