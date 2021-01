Buitenland

Chaos en geweld bij sluitstuk Amerikaanse presidentsverkiezingen

Amerika beleeft een finale van de verkiezingen die past bij de roerige fase in zijn politieke geschiedenis die vier jaar geleden begon. In een tijdsbestek van 24 uur kregen de Democraten zicht op precies de helft van het aantal zetels in de Senaat, steggelden Congresleden over het vaststellen van de verkiezingsuitslag en voerde Trump een massademonstratie aan die resulteerde in een bestorming van het Capitool.