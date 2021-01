Dashboard

FD Nowcast: een instant blik op de economie

Wachten op maand- of kwartaalcijfers van het CBS om te zien hoe de economie ervoor staat? Het hoeft niet meer. Nu zijn er alternatieve gegevens beschikbaar om veel sneller inzicht te krijgen. Het FD geeft voortaan elke donderdagmiddag een wekelijkse update. We volgen de Nederlandse economie door te kijken naar veranderingen in het lucht- en wegverkeer. Hetzelfde doen we met ontwikkelingen van pintransacties en faillissementen.