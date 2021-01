Foto: Peter Hilz/Hollandse Hoogte

In het kort De rechterflank van de Nederlandse politiek ziet kernenergie graag in nieuwe klimaatplannen.

Een nieuwe kerncentrale kan daarom inzet zijn in een regeerakkoord, na de verkiezingen in maart.

De oud-directeur van Delta, Peter Boerma, schetst welke voorwaarden bij een eerder plan voor een nieuwe kerncentrale aan bod kwamen.

De animo is er, het is nodig voor de energietransitie en Nederland is er bij uitstek geschikt voor: een nieuwe kerncentrale. Dat meent Peter Boerma, oud-directeur van nutsbedrijf Delta.

Tien jaar geleden was Boerma in vergevorderd overleg met de Franse energiereus EDF over de bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland, totdat een kernramp in Japan een einde maakte aan dat voornemen. Nu is volgens hem het moment om het opnieuw serieus te overwegen, liefst met dezelfde Franse partner.

'Het is niet alleen goed, maar ook noodzakelijk', zegt Boerma, die zelf 'met veel plezier en zonder zorgen' vijftien kilometer van de nucleaire reactor in Borssele woont. 'Als je naar CO₂-vrije opwekking van energie toe wilt, dan heb je een combinatie van zon, wind en een vaste bron van energie nodig.' De tijd dringt volgens hem. '80-8-8, zeggen we ook wel. Een kerncentrale doet het tachtig jaar, kost €8 mrd en er is acht jaar nodig om het te bouwen.'

Logische partij

Boerma stond tussen 2006 en 2011 aan het roer bij Delta, dat tegenwoordig de Provinciale Zeeuwsche Elektriciteits-Maatschappij heet. Het bedrijf is grootaandeelhouder van Borssele, de enige nucleaire centrale voor het opwekken van energie in Nederland. Hij vond dat er een tweede centrale bij moest komen op het terrein. 'We waren vrij ver om daar beslissingen in te maken en hadden regelmatig overleg met EDF. Er lagen geen formele overeenkomsten, maar de feedback vanuit EDF was dat zij zeer geïnteresseerd waren.'

EDF is Électricité de France, het energieconcern uit Frankrijk dat in Europa voorop gaat in kernenergie. Ze bezitten meer dan vijftig reactoren in hun thuisland en bouwen mee aan één van de nieuwste Europese centrales, in Groot-Brittannië. EDF is binnen de Europese Unie de meest logische partij om mee samen te werken, zegt Boerma. Het Franse energiebedrijf ziet de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland nog steeds zitten, zei de vicepresident van de commissie die gaat over nieuwe projecten afgelopen najaar tegen het AD. Mits er politiek draagvlak en overheidssteun voor zou zijn.

Verkiezingen

Die realiteit kan na de Tweede Kamerverkiezingen in maart een stap dichterbij komen, afhankelijk van de coalitiesamenstelling. Om klimaatdoelen te halen en de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de CO₂-uitstoot omlaag. Bij kernenergie komt geen CO₂-uitstoot vrij, maar tot nu werd de optie van een nieuwe Nederlandse kerncentrale, vanwege de veiligheid en kosten, niet serieus onderzocht.

Tot afgelopen september, toen regeringspartij VVD een uitgesproken pro-campagne begon voor minstens drie nieuwe kerncentrales. Ook het CDA, de PVV en de SGP zien het zitten, zo blijkt uit hun verkiezingsprogramma's. PvdA, GroenLinks en de SP zijn fel tegenstander, maar bij D66 en de ChristenUnie lijkt iets meer ruimte. D66 wil wel, maar alleen als het zonder subsidie kan en de ChristenUnie wil dat de Borssele-centrale, die in 2033 dicht moet, langer openblijft.

Een aangenomen motie leidde er in ieder geval al toe dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) deze maand een partij aanwijst die onderzoek gaat doen naar wat nodig is voor een nieuwe Nederlandse kerncentrale. 'Een prima basis om in een nieuw coalitieakkoord een positieve paragraaf over kernenergie op te nemen', zegt Boerma.

Centrale regie

Er speelt nog iets mee. Volgens de oud-Delta-man kan het huidige elektriciteitsnet te veel zonne- en windparken niet aan. Netbeheerders luidden in het FD al eerder de noodklok over de oplopende miljarden euro's die het kost om netcapaciteit uit te breiden. Boerma: 'Ik vind het onbegrijpelijk dat er vanuit de overheid geen centrale regie is op onze energievoorziening.'

Volgens hem moet de overheid voor de komende dertig jaar bedenken welke balans het wil tussen zon, wind en een CO₂-vrije energievorm die er altijd is, en het niet louter overlaten aan provincies en gemeenten, zoals nu het geval is.

De gesprekken tussen het Franse EDF en Delta klapten toen in 2011 een tsunami de koeling van een kerncentrale bij het Japanse Fukushima deed afslaan. In Europa bekoelde daarop de animo voor atoomstroom en in Zeeland kon het plan voor een tweede kerncentrale in de ijskast. 'EDF werd gedwongen hun eigen centrales in Frankrijk te reviewen, dus hun aandacht ging daarnaar uit.'

Is Boerma er niet bang door geworden? 'Ja, ik vond het eng, maar sindsdien is er wereldwijd veel werk verricht om de veiligheid van kerncentrales te verbeteren. Met de nieuwste kerncentrales gebeurt in theorie eens in de twee à drie miljoen jaar een serieus incident. Ook het niveau van veiligheid in Borssele is continue verbeterd. Het emotionele punt van kernenergie is het ongrijpbare, dat was bij mij ook zo. Maar ik heb me er bij Delta in verdiept en ben 180 graden gedraaid. De aarde warmt niet op van een beetje radioactief afval, maar van CO₂ die de lucht in wordt geblazen. En dat is een oncontroleerbaar proces.'

Geen kerncentrale zonder overheidssteun

Naast zorgen over de veiligheid zijn de kosten een groot bezwaar tegen een nieuwe kerncentrale. Een nieuwe centrale kost tussen de €8 en €10 mrd en de meeste energiebedrijven willen die investering niet doen. Boerma: 'Er wordt geen kerncentrale gebouwd door een vrije marktpartij, omdat het onduidelijk is of het geld terugverdient kan worden. De overheid moet daar helderheid in scheppen. Dat kan door afspraken (over de energieprijs, red.), subsidies of door mee-investeren in de centrale.'

Boerma wijst erop dat dat niet anders is bij andere energiecentrales of het nu gaat om de opwekking door kolen, aardgas, biomassa of zon en wind. Bij onzekerheid bouwt een energiebedrijf niets, zegt hij. Volgens een studie uit april 2020, door adviesbureaus Berenschot en Kalavasta, maakt kernenergie een klimaatneutrale energievoorziening altijd duurder, behalve als atoomstroom voorrang op het elektriciteitsnet, en dus de markt, zou krijgen. De elektriciteitsmarkt geeft wind- en zonnestroom nu voorrang op fossiele, volgens Boerma moet atoomstroom ook zo'n voorkeursbehandeling krijgen.