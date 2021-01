In het kort Advocaat wil behandeling dossiers fiscus kunnen volgen.

Bij Belastingdienst raken regelmatig stukken kwijt.

Belastingdienst werkt aan betere bereikbaarheid.

Het is een grote ergernis van fiscale dienstverleners: post die zoekraakt bij de Belastingdienst. De oplossing is eenvoudig, meent fiscaal advocaat Arnaud Booij. Voer een digitaal volgsysteem in bij de fiscus. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is alvast gecharmeerd van zijn idee.

Booij introduceerde zijn voorstel voor een digitaal volgsysteem bij de Belastingdienst in een blog. Het systeem moet voorkomen dat correspondentie met de dienst spoorloos raakt, waardoor vragen en verzoeken waarbij vaak haast is geboden, onbeantwoord blijven.

Honderden webwinkels

'Sommige fiscale zaken moeten volgens de wet worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Als er dan geen antwoord komt, wil de belastingplichtige toch verder met zijn of haar business', schetst de advocaat het probleem waar met name zakelijke cliënten zonder vast aanspreekpunt bij de fiscus tegenaan lopen.

Een digitaal systeem om elektronische correspondentie te bevestigen, te registreren en te volgen maakt eindeloos bellen om te achterhalen waar schriftelijke stukken zijn gebleven en wie daarmee bezig is, overbodig, aldus de jurist die als advocaat en als mediator optreedt in conflicten met de Belastingdienst. Dat dit relatief eenvoudig kan, bewijzen honderden webwinkels dagelijks, zegt Booij. Om ervaring op te doen en de Belastingdienst niet meteen te overspoelen met elektronisch verkeer, vindt hij dat er eerst een volgsysteem moet komen voor situaties waarin vooroverleg tussen zakelijke belastingplichtigen en de fiscus nodig is.

Aangetekende stukken

VVD-Tweede Kamerlid en fiscaal woordvoerder Helma Lodders is enthousiast over het idee van Booij. Zij heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën deze week schriftelijk gevraagd of die de noodzaak van een digitaal volgsysteem onderschrijft. Naast een proef voor vooroverleg met zakelijke belastingplichtigen wil Lodders ook een experiment met track en trace voor particulieren.

Uit een enquête uit 2019 bleek dat belastingadviseurs schriftelijke correspondentie met de Belastingdienst zoveel mogelijk vermijden. Redenen die zij daarvoor geven zijn bewerkelijkheid, de behandeltermijn van minimaal acht weken en dat veel post zoekraakt bij de dienst, zelfs als het om aangetekende stukken gaat.

Belemmeringen

Het is Booij ook een paar keer overkomen dat de Belastingdienst belangrijke stukken die hij namens cliënten had opgestuurd, niet meer kon terugvinden. 'Met een aangetekende brief kun je aantonen dat die is verstuurd en ben je juridisch gevrijwaard. Maar de frustratie blijft dat zo'n brief niet in behandeling is genomen.'

De partner van advocatenkantoor Booij & Bikkers heeft via persoonlijke contacten al reacties vanuit de Belastingdienst gekregen. Die zijn terughoudend, zegt hij, en hij verwacht dat ook de staatssecretaris in zijn antwoorden op de Kamervragen de boot zal afhouden. 'Men snapt het idee, maar ziet praktische en wettelijke belemmeringen', aldus Booij.

Meerjarenplan

Voorzitter Fons Overwater van het Register Belastingadviseurs is optimistischer. De vereniging van adviseurs die vaak voor het midden- en kleinbedrijf werken, was een van de organisaties die in 2019 de enquête hield waaruit bleek dat adviseurs ontevreden zijn over de bereikbaarheid van de fiscus. De Belastingdienst heeft dat signaal opgepakt, zegt Overwater.

De dienst heeft vorig jaar een meerjarenplan gepresenteerd voor de samenwerking met fiscale dienstverleners. Bereikbaarheid is het eerste actiepunt van dit plan. Om die te verbeteren staat tussen haakjes een volgsysteem als mogelijke optie om navraag naar de status van dossiers te voorkomen.