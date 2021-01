Foto: Nico Garstman/ANP

08.18 uur | WHO-onderzoekers in Wuhan aangekomen

Het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties dat de oorsprong van het coronavirus wil onderzoeken dat verantwoordelijk is voor de uitbraak van de pandemie een jaar geleden, is donderdagochtend in de Chinese stad Wuhan aangekomen.

De groep van tien onderzoekers kwam laat in de ochtend aan op de luchthaven met een budgetvlucht uit Singapore. Van de deskundigen wordt verwacht dat zij twee weken in quarantaine gaan voordat zij met hun werkzaamheden beginnen. Het bezoek was oorspronkelijk voor eerder deze maand gepland, maar de Chinese autoriteiten wilden het team nog niet toelaten.

De deskundigen zullen na hun afzondering mensen bij onderzoeksinstituten, bij ziekenhuizen en op de versmarkt waar het virus voor het eerst opdook interviewen, verklaarde Hung Nguyen, een Vietnamese bioloog en de leider van het team van de WHO, tegen persbureau Reuters.

07.48 uur | Kartelautoriteit bezorgd om lege winkelstraten

Kartelautoriteit ACM maakt zich zorgen over het groeiende aantal leegstaande winkelstraten. Dat steeds meer mensen op internet zijn gaan kopen tijdens de pandemie en fysieke winkels daaronder lijden, is een reden voor de toezichthouder om een onderzoek te starten. Mocht blijken dat te strikte kartelregels een probleem zijn, dan wil de ACM zoeken naar mogelijkheden om te helpen.

Dat zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep in een gesprek met het FD. De mededingingsautoriteit stelt iedere twee jaar een lijst met prioriteiten op en koos voor de periode 2020-2021 al eerder voor de energietransitie en digitalisering als prioriteit. Nu voegt de ACM daar de coronapandemie aan toe.

07.29 uur | Exportgroei neemt iets af

De toename van de uitvoer was in november iets kleiner dan in de maand ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het volume van de goederenuitvoer twee maanden geleden 2% groter dan een jaar eerder. In oktober was er nog een plus van 3,3%. Van maart 2020 tot en met augustus kromp of stabiliseerde de uitvoer.

Volgens het CBS zijn er in november vooral meer chemieproducten, machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Het volume van de import was in november 2,4% groter dan een jaar eerder.

Het CBS heeft ook gekeken naar de omstandigheden voor de export in deze maand. Die zijn 'minder ongunstig' dan in november. Dat komt volgens het CBS vooral doordat de krimp van de Duitse maakindustrie kleiner was.

07.05 uur | Aantal bijstandsontvangers groeit weer

Het aantal personen dat bijstand ontvangt, is vorig jaar voor het eerst sinds 2017 toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Den Haag waren het er 27,9 per duizend inwoners, een fractie meer dan de 27,6 uit het jaar ervoor. Het CBS koppelt de lichte groei aan het uitbreken van de coronacrisis bijna een jaar geleden.

In het midden van 2009, kort na het begin van de kredietcrisis, ontvingen bijna 22 op de duizend inwoners in Nederland een bijstandsuitkering. Tijdens de economische recessie die volgde op de kredietcrisis nam het aandeel bijstandsontvangers toe tot ruim 30 in 2017.

Het CBS wijst erop dat er in de afgelopen tien jaar enkele veranderingen zijn geweest in de socialezekerheidswetten, waardoor de cijfers van tien jaar geleden en nu niet helemaal vergelijkbaar zijn.

07.00 uur | Spanje meldt dagrecord van aantal besmettingen

Spanje meldt een dagrecord van 38.869 nieuwe coronabesmettingen in de nasleep van de kerstvakantie. De gezondheidscommissaris van de Spaanse hoofdstad Madrid, Enrique Ruiz Escudero, zegt tegen Onda Cero Radio dat de zeer besmettelijke Britse mutant vermoedelijk deels de schuld is van de stijging van het aantal gevallen.

'Het heeft duidelijk een rol gespeeld bij de toename van de infectie.' Hij zegt dat er in Madrid honderden vermoedelijke slachtoffers van de nieuwe variant zijn. De laatste dagelijkse telling bracht het aantal Spaanse infecties op 2.176.089, volgens cijfers van het Spaanse ministerie van volksgezondheid. Het aantal doden steeg met 195 tot 52.878.