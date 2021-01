De stad New York wil geen zaken meer doen met de bedrijven van president Donald Trump. Het doorsnijden van de zakelijke banden is een direct gevolg van Trumps rol in de rellen van afgelopen week. Dat heeft burgemeester van New York Bill de Blasio woensdag aangekondigd.

'Wij doen geen zaken met wie een actieve rol speelt in het laten ontsporen van de machtsoverdracht van ons land', aldus De Blasio. De Trump Organization, een collectief van enkele honderden losstaande bedrijven, heeft drie contracten met de gemeente; de carrousel in Central Park, de schaatsbanen Wollman en Lasker en Trump Ferry Point Golf Course, een grote golfbaan in de Bronx. De vier attracties leveren Trump zo'n $17 mln op jaarbasis op, schrijven verschillende Amerikaanse media. De meeste contracten worden binnen een maand beëindigd. De golfbaan blijft nog zeker een paar maanden in handen van Trump.

Gedistantieerd

De rellen van afgelopen week hebben een catastrofale uitwerking op de zakendeals van de Trumps. Meerdere bedrijven hebben zich gedistantieerd van de familie. De belangrijke golfbond PGA heeft besloten het kampioenschap 2022 niet meer te spelen op een van de golfbanen van de president. Betaalbedrijf Stripe wil geen betalingen voor Trump verwerken en Deutsche Bank, dat in het verleden sterk op de hand van de Trumps was, wil nu versneld zijn leningen aan de familie afbouwen. Er staat nog zo'n $340 mln uit. De persoonlijke bank van Trump, Signature Bank, is begonnen met het sluiten van zijn rekeningen. In totaal gaat het om een bedrag van $5,3 mln.

Eerder maakte Cushman & Wakefield, een van de grootste vastgoedhuizen van de Verenigde Staten, bekend niet meer met de familie te willen werken. Cushman least onder meer de Trump Tower in New York City. En ook de meeste sociale netwerken, waaronder Twitter, Facebook en YouTube, hebben de machtigste man van de wereld in de ban gedaan.