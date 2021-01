Foto: Sem van der Wal/ANP

Lodewijk Asscher legt een kleine twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen het lijsttrekkerschap van de PvdA neer vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Dat maakte Asscher donderdagochtend bekend in een videoboodschap op Twitter.

Asscher was als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte II mede verantwoordelijk voor het 'ongekende onrecht' dat ouders is aangedaan door de doorgeschoten fraudejacht bij de Belastingdienst, concludeerde de parlementaire ondervragingscommissie Van Dam eind vorig jaar.

Binnen en buiten de PvdA groeide de afgelopen weken twijfels of Asscher vanwege zijn rol in het toeslagendrama wel kon aanblijven als partijleider. Begin dit jaar liet Asscher nog weten dat hij ondanks alle kritiek aan wilde blijven als partijleider. Met zijn ervaring als minister en als Tweede Kamerlid in de oppositiebanken achtte hij zich geschikt om 'het vertrouwen in de overheid te herstellen door de verzorgingsstaat te repareren', zei hij in een interview met Trouw.

Maar ook na dit statement verstomde de kritiek niet. Die aanhoudende discussie heeft Asscher nu doen besluiten het lijsttrekkerschap neer te leggen. 'Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere PvdA wordt gekozen. Ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen.'

Twijfelen aan integriteit

Asscher maakt zijn termijn als Tweede Kamerlid af, maar stelt zich niet meer verkiesbaar. De voormalig wethouder en loco-burgemeester in Amsterdam 'accepteert' dat mensen kritiek hebben op zijn functioneren als minister van Sociale Zaken. 'Maar de mensen die openlijk aan mijn integriteit twijfelen, weten niet wie ik ben en waarom ik dit werk doe. Ik doe dit werk uit dienstbetoon.'

In de verklaring zegt hij dat hij niet wist dat de Belastingdienst een 'onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen'.

Asschers vertrek verhoogt de druk op het kabinet om af te treden. Vrijdag legt het kabinet in de ministerraad de laatste hand aan de officiële reactie op het vernietigende toeslagenrapport. Dan hakt het kabinet ook knopen door over mogelijke politieke consequenties. Van de VVD, de partij van premier Mark Rutte, kan het kabinet aanblijven. Coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie moeten hun standpunt nog bepalen.

Rutte zegt op Twitter dat hij 'grote waardering had, heb en houd' voor Asschers 'enorme inzet voor ons land en voor onze samenwerking door de jaren heen'.

Donderdag zou eigenlijk het driedaagse digitale PvdA-congres beginnen, waarop Asscher lijsttrekkerschap formeel zou worden bekrachtigd. Dat congres is uitgesteld, schrijft partijvoorzitter Nelleke Vedelaar in een verklaring. 'Het partijbestuur treedt nu in overleg over de ontstane situatie en de positie van lijsttrekker.'

Lodewijk Asscher teruggetreden als lijsttrekker PvdA. pic.twitter.com/ydMQ51zw9a — Partij van de Arbeid (@PvdA) January 14, 2021

Hoe groot het verzet tegen Asscher binnen de PvdA werkelijk is, blijft lastig te peilen. Een motie van wantrouwen tegen Asscher, opgesteld door enkele kritische leden, kreeg de benodigde honderd steunbetuigingen om te worden behandeld op het congres. Tegelijkertijd schaarden honderden PvdA'ers, onder wie vele partijprominenten, zich de afgelopen dagen juist achter een steunmotie die Asscher opriep aan te blijven als lijsttrekker.

Dit bericht wordt aangevuld