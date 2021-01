Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: politieke acrobatiek in Italië, een spionnendrama in Spanje en leedvermaak in Hongarije.

Foto: Reuters

1. Conte moet een list verzinnen...

Twee auto's rijden naast elkaar met hoge snelheid richting een smalle brug. Er kan er maar één tegelijk de brug over. Geen van beide geeft toe en ze botsen. Daar staan de bestuurders dan, al gesticulerend bij gebutste bumpers: hoe kon dit nu gebeuren, vragen ze elkaar met de handen hoog geheven.

Dit tafereel doet denken aan de huidige Italiaanse regeringscrisis. 'Het was nooit de bedoeling om premier Conte weg te sturen', zei Matteo Renzi van de voormalige regeringspartij Italia Viva (IV). Maar woensdag stapte zijn partij uit de coalitie.

Een politiek ongeluk dat niemand wilde: Italiaanse media meldden vorige week dat Renzi op een telefoontje van Conte zat te wachten, maar niks hoorde. In het Conte-kamp stellen ze dat de premier meerdere keren berichten naar de IV-leider stuurde. Maar geen reactie kreeg.

Hoe nu verder? Giuseppe Conte spreekt vandaag het huis van afgevaardigden toe, en dinsdag de senaat. Doel is bij een stemming een meerderheid achter zich te krijgen, om nieuwe verkiezingen af te wenden, het coronaherstelpakket uit te voeren en de pandemie het hoofd te bieden.

... want hij heeft nog steeds niet genoeg zetels

Maar de partijloze premier, gesteund door de anti-establishmentspartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en de sociaaldemocratische PD, mist ondanks dagen van politieke koehandel nog steeds genoeg steun in de senaat (hij komt volgens media vier tot tien zetels te kort).

Nu onthouden Renzi's senatoren zich waarschijnlijk bij een stemming. Conte leeft dan nog, maar is behoorlijk vleugellam. Die situatie kan nog weken duren.

Dus jongleert Italië nu in de scenario's. Een ervan is dat Italia Viva Conte toch blijft steunen, ook al willen M5S en PD niets meer van Renzi weten. Conte zal om Renzi over te halen in zijn speech een schuldbewuste toon aanslaan, zo meldde de Corriere della Sera maandag. Diezelfde krant berichtte eerder dat Conte probeert zijn eigen parlementaire groep te vormen.

Een ander scenario is dat Conte zijn ontslag indient, en een nieuwe meerderheid gaat boetseren. Daarvoor is dan ook een nieuw regeerakkoord nodig, wat tijd rooft. Dat is in het licht van de crisis onhandig. Een andere, vergezochte want nog gecompliceerdere optie: een regering van nationale eenheid.

En verkiezingen? President Sergio Mattarella wil dat volgens waarnemers voorkomen, ook al staat de centrumrechtse oppositie te trappelen. Zeker Renzi heeft niets met een stembusgang te winnen. Hij staat nu op 2% in de peilingen. Een geweldige prestatie, schamperde politicoloog Davide Albertazzi afgelopen weekeinde, aangezien Renzi niet uit de kranten en van de tv is weg te slaan.

Foto: Reuters

2. Spion tegen spion in Spanje

Op 12 december stierf John Le Carré, de schrijver die wereldfaam kreeg met zijn boeken over de Britse inlichtingendiensten. Twee weken later volgde George Blake, de Brits-Nederlandse spion die in 1966 naar de Sovjet-Unie vluchtte. Alhoewel Blake daarna bepaald geen verscholen leven leidde, leren Carré's boeken met zijn bekendste agent George Smiley ons dat de beste spion een discrete spion is.

Aan Spanje is die boodschap voorbijgegaan. Daar speelt een verbijsterend proces waarin een ex-spion en een spionerende ex-politieman elkaar in de haren vliegen. Hoofdrolspelers: Félix Sanz Roldán, oud-chef van de inlichtingendienst CNI, en oud-politiecommissaris José Manuel Villarejo.

Ook de in de Spaanse achting diep gevallen ex-koning Juan Carlos speelt een rol in de zaak, en zeker zijn ex-vriendin Corinna zu Sayn-Wittgenstein (geboren Larsen). Sanz Roldán zou de vriendin van de vorst, verwikkeld in een smeergeldschandaal (lees dit verhaal van FD-redacteur Steven Adolf), in 2015 hebben gezegd dat ze over de zaakjes van de koning haar mond moest houden. Anders kon hij haar veiligheid niet garanderen.

Corinna Larsen vertelde de rechter in Madrid dat ze vervolgens in haar huis een boek vond over de crash van de Britse prinses Diana, en dat een anonieme beller haar vertelde dat autorijden in Zwitserse tunnels niet zonder risico is. Ook kreeg ze een ‘gift’ van €65 mln van Juan Carlos.

De Deense sprak Villarejo over de bedreigingen, zei ze bij de rechtszitting. Die vertelde er in 2017 op de Spaanse tv over, en ook al ontkende Sanz Roldán, Villarejo had bandopnamen. Dat laatste verbaast niemand. De ex-politieman staat bekend als groothandelaar in gevoelige informatie en stiekeme onderzoekjes.

Villarejo stond al in de beklaagdenbank vanwege een spionagezaak rond het Spaanse bouwbedrijf Sacyr. Hij zou in opdracht van de grootbank BBVA de handel en wandel van de top van Sacyr en toezichthouders in de gaten hebben gehouden, nadat Sacyr een bod op BBVA had uitgebracht. Zijn nota: €10 mln.

Er zijn een kleine dertig zaken waarin Villarejo een rol speelt. De ingewikkeldste is ‘Operación Kitchen’, een vermeende poging van de toenmalige Spaanse regeringspartij Partido Popular (PP) om een smeergeldzaak die vanaf 2013 aan het licht kwam onder het tapijt te vegen.

Foto: Reuters

3. Kabinet stapt op, Hongarije wrijft zich in de handen

De toeslagenaffaire en het opstappen van het kabinet, afgelopen vrijdag, trok Europa-breed de aandacht. De Hongaarse minister Katalin Novak vond het tijd om de Nederlandse regering te trollen. 'Er is geen reden om elkaar de les te lezen en zich te bemoeien met andermans binnenlandse zaken', vond ze. Dat was een verwijzing naar de Nederlandse kritiek op het afglijden van de Hongaarse rechtsstaat. Ook het Twitter-account Visegrad 24 vond leedvermaak over de crisis onweerstaanbaar.

In Polen, bondgenoot van Boedapest als het gaat om het afweren van buitenlandse kritiek op ondermijning van de democratie, gingen politici amper in op de Nederlandse politieke crisis. Maar in Warschau hebben ze dan ook genoeg aan zichzelf. Deze week staan regeringskritische Poolse rechters opnieuw in de beklaagdenbank van de omstreden tuchtkamer van de Hoge Raad. Woensdag is dat het geval met Igor Tuleya, al vaker doelwit van het ministerie van justitie.

Volgens de rechtersorganisatie Themis gaat de situatie in Polen van kwaad tot erger. Rechters die voor andere rechters opkomen, moeten vrezen voor sancties.

Vorige week dinsdag gingen rechters in Krakau de straat op uit protest tegen de intimidatie van rechters. Verder loopt er nu een internationale steunactie, een virtuele mars van rechters van Warschau naar Luxemburg, de zetel van het Hof van Justitie van de EU. Ook Nederlandse rechters doen mee.

Waar moeten we deze week op letten?

• De ministers van financiën van de eurozone komen vandaag bijeen. Ze praten over de coronacrisis en het coronaherstelpakket. Larry Summers, oud-minister van financiën van de VS, spreekt ook met hen.

• De Eurocommissarissen Dombrovskis, McGuinness en Gentiloni spreken dinsdag over de 'veerkracht van het Europese economische en financiële systeem'. Veiligheidsgordels vast. Ook op de tafel van de Europese Commissie: een stuk met voorzetten over hoe de dominantie van de Amerikaanse dollar in het internationale financiële systeem te verminderen.

• Aan de overzijde van de Oceaan treedt woensdag Joe Biden als president van de VS aan.

• De EU-regeringsleiders overleggen donderdag over het EU-coronabeleid. Per videoverbinding.

• Bij het Hof van Justitie van de EU is donderdag een hoorzitting over het luchtvrachtkartel. In Amsterdam procedeert claiminstantie SCC tegen luchtvaartmaatschappijen. Maar zijn ze bij de Nederlandse rechter aan het juiste adres?

