Milieu en klimaat

Nieuw groen Amerika van Biden staat voor een megaklus

De Verenigde Staten zijn 'back in the climate game'. Op zijn eerste dag als president ondertekende Joe Biden het Klimaatakkoord van Parijs, dat Donald Trump had verscheurd. De VS hebben het terugdringen van CO₂-uitstoot nu tot topprioriteit gemaakt, maar maken ze dat ook waar?