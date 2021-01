Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: treinen verkopen is een kunst, crisis in Rome deel X en Hongaarse hoofdpijn.

Foto: Reuters

1. De gecrashte Europese treinenruzie - naschrift

Weet u nog? In 2019 moesten en zouden de treindivisies van Siemens en Alstom fuseren om samen op de wereldmarkt sterker te staan, zeker in het licht van opstomende concurrentie uit China. Frankrijk en Duitsland zetten de Europese Commissie zwaar onder druk om de fusie van de twee treinreuzen goed te keuren.

Maar Eurocommissaris van mededinging Margrethe Vestager weigerde het sein op groen te zetten. De fusie ging niet door. Het mededingingsbeleid is niet meer van deze tijd, waarschuwde menig politicus en ondernemer teleurgesteld.

Nu keurde Vestager in 2020 wel Alstoms overname van de treinendivisie van het Canadese Bombardier goed (onder voorwaarden natuurlijk). Siemens stond met lege handen aan de zijlijn.

Hoe zit het sindsdien met die mondiale concurrentie? Niet slecht, zo blijkt. Juist Siemens won onlangs ten koste van Alstom en het Chinese staatsbedrijf CRCCeen forse aanbesteding in Egypte. Het land wil een hogesnelheidsnet van duizend kilometer aanleggen. Het project is zo'n $23 mrd waard.

Het eerste aan te leggen traject voert van de Rode Zee naar El Alamein, een verbinding van ruim vierhonderd kilometer. Ook zijn er plannen om een tracé naar het zuiden aan te leggen. In het door burgeroorlog verscheurde Libië (waar een wankel bestand geldt) hopen partijen dat Egypte de snelle verbinding met El Alamein doortrekt naar Libië (waar het Chinese CRCC en het Russische RZhD ooit hun eigen spoordromen hadden).

De deal in Egypte is een grote opsteker voor Siemens. Bestuursvoorzitter Joe Kaeser kwam met uitbundige lof aan het adres van de sterke man van Egypte, president Abdel Fatteh al-Sisi ('sterk, coöperatief en een man van zijn woord', zo zou Kaeser gezegd hebben). Ook de Franse president Macron was in december complimenteus richting Al-Sisi (maar kon voor Alstom weinig betekenen, net als voor de mensenrechten).

Foto: Reuters

2. Nu toch verkiezingen in Italië?

De Italiaanse premier Giuseppe Conte sprong vorige week bij een vertrouwensstemming met de hakken over de sloot. Helaas voor hem liggen er meer sloten te wachten. Woensdag stemmen parlement en senaat over een rapportage van minister van justitie Alfonso Bonafede (Vijfsterrenbeweging) over de staat van het justitiële systeem in Italië. De regering kan daar op crashen, speculeren Italiaanse media.

Dat komt omdat de Vijfsterrenbeweging en Italia Viva (IV), de partij die onlangs uit de regering stapte, in het verleden meermaals botsten over hervormingen van de justitiële organisatie en rechtspraak. Vorige week 'redden' IV-politici premier Conte door zich in de senaat van stemming te onthouden. Dat zou woensdag anders kunnen zijn.

Dinsdag weten we meer, want dan vergaderen de leiders van de politieke fracties in Rome. Maar het is evident dat Conte's zoektocht naar een stabiele meerderheid tot nu niet wil vlotten. En dus beginnen na de oppositie nu ook coalitiepartijen Vijfsterrenbeweging (M5S) en PD over een gang naar de stembus te filosoferen.

Vinden ze dat echt? Weinig partijen hebben wat te winnen met nieuwe verkiezingen. Voor vele dreigt zetelverlies. Zeker voor Italia Viva, dat de huidige regeringscrisis veroorzaakte.

En dus lijkt de Italiaanse politiek in de ban van bangmakerij in de trant van 'Leuk, die verkiezingen, jammer als er wat met je zetel gebeurt'. De coalitie lonkt opzichtig naar spijtoptanten van Italia Viva. Daar lijken sommigen wel vatbaar voor de hof- annex -bangmakerij. Vrijdag zeiden IV-politici dat er gezien de impasse een politieke oplossing moet komen, waar ze best aan willen meewerken.

Foto: Reuters

3. Hongaarse hoofdpijn

Armin Laschet won 16 januari de leiderschapsstrijd bij de Duitse christendemocraten (CDU). Daarna stapelden de problemen zich op (lees het verhaal van FD-correspondent Gerben van der Marel), voor zover ze niet al in bergen op Laschet lagen te wachten.

'Een lastige kwestie' — de woorden zijn van Laschet zelf — is de vraag wat te doen met Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Orbán. Fidesz is geschorst bij de Europese christendemocraten (EVP) wegens anti-Europees gedrag, maar een royement was tot nu onhaalbaar omdat de Duitse christendemocraten daar geen zin in hebben.

EVP-voorzitter Donald Tusk wil Fidesz graag lozen, maar Laschet weet het dus niet zo. Intussen zijn er bij CDU ook lieden die het tijd vinden (de vergiftiging en recente arrestatie van de Russische politicus Navalny ten spijt) dat Duitsland weer eens wat aardiger tegen Rusland is.

Kortom, hoofdbrekens voor Laschet (luister deze podcast over Duitsland post-Merkel).

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van landbouw overleggen vandaag over onder meer de landbouwbegroting (en over (Britse) vis). De collegaatjes van buitenlandse zaken spreken elkaar eveneens (lees het verhaal van FD-Brusselaar Mathijs Schiffers).

• Vanaf maandag virtueel vanuit Amsterdam: de Climate Adaptation Summit. Met onder anderen Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de Green Deal (hier een gesprek met klimaatexpert Nicholas Stern). Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat sprak met het FD over de top.

• Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich woensdag uit in een zaak over schadevergoeding bij effectenlease. Het gaat om een product dat Dexia (of Legio Lease) ooit in Nederland aanbood.

• De Europese Commissie komt woensdag met een strategie tegen veroudering. Nee, geen EU-richtlijn tegen rimpels, maar een set voorzetten om bijvoorbeeld te voorkomen dat het platteland verregaand vergrijst en leegloopt.

Meer lezen?

Hypotheek Ooit boden banken in Polen hypotheken in Zwitserse francs aan. Dat bleek een slecht idee toen de franc in waarde steeg. Warschau en rechtszaken zetten banken onder druk om hun klanten tegemoet te komen. ING Bank Slaski besloot vorige week de voorziening voor de kwestie te verhogen, mBank (onderdeel van Commerzbank) deed hetzelfde.

Post-Trump Wat betekent het vertrek van de hotel- en golfbaanmagnaat uit het Witte Huis voor leiders die net zo populistisch in de wedstrijd zitten? Dat ligt genuanceerd, schrijft Jan-Werner ('What is populism') Müller (hier nog een interview). Uit een onderzoek van denktank ECFR blijkt dat het vertrouwen van Europeanen in de VS door Trump is geschokt.

Coronamalheur De vaccinatie tegen het coronavirus verloopt in de EU met horten en stoten. Landen zijn boos op vaccinmakers die trager leveren dan beloofd, en Italië, Polen en Charles Michel dreigen de fabrikanten met rechtszaken. In Zwitserland, voor sommige politici een democratische heilstaat, verloopt de aanpak van het coronavirus eveneens niet op rolletjes.

Optrekje Ook jaloers op Poetins nieuwe paleis? Een Duitse vriend speelde er een rol bij, stelt Deutsche Welle.

Bidden Het Reformatorisch Dagblad sprak met de Hongaarse minister van buitenlandse zaken Peter Szijjártó (zelf katholiek, bekende hij aan het RD) en constateerde onder meer dat er in Hongarije vaker sprake is van abortus dan in Nederland. Szijjártó doet er alles aan om het tij te keren, zei hij 'en Europa moet zijn christelijke erfenis niet vergeten'.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!