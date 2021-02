Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Schotse hoop en Europese industriepolitiek in alle soorten en maten.

1. Een referendum? Houd er toch over op

Vier jaar geleden stemden de Britten bij een referendum vóór een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De rest is geschiedenis. Toch? Nou nee. De gevolgen van de brexit komen hard aan (lees het verhaal van FD-correspondent Joost Dobber) en het gesteggel over vaccins van Astra Zeneca zet de relatie tussen het VK en de EU op scherp.

Maar ín het VK rommelt het ook. De Schotse premier Sturgeon zei onlangs een zege van haar SNP bij de Schotse verkiezingen in mei te zullen opvatten als een duidelijk signaal dat de kiezer een referendum over een exit van Schotland uit het VK wil.

Houd nou eens op met die referendumpraatjes, was de boodschap van de Britse premier Boris Johnson toen hij donderdag Schotland bezocht. Wat hem betreft staat het resultaat van 2014, toen 55% van de Schotten tegen onafhankelijkheid stemde, nog overeind. 'Dezelfde mensen die nu maar doorgaan over een referendum, zeiden nog maar een paar geleden dat dat referendum in 2014 een gebeurtenis was die zich maar één keer per generatie voordoet. Ik ben geneigd daaraan vast te houden.'

Johnson wilde er eigenlijk niet verder over praten, maar kon zich toch niet bedwingen. 'We weten niet wat er met het leger zou gebeuren, met het koningshuis, met het pond, met het ministerie van buitenlandse zaken...'

Volgens Sturgeon zou Schotland op eigen benen in ieder geval de coronacrisis beter aanpakken. Sowieso is er blijkens peilingen al geruime tijd een meerderheid vóór een vertrek uit het VK; volgens een enquête van The Sunday Times zouden de Noord-Ieren ook over de relatie met het VK willen stemmen.

De Schotse ergernis over de brexit (de Schotten stemden tegen) krijgt een impuls door handelsproblemen. Schotse vissers kampen sinds het einde van de brexitovergangstermijn met grote problemen om hun verse vangst snel naar continentale afnemers te krijgen.

Allemaal kinderziektes, zei Johnson in Schotland. 'Op de middellange en zeker op de lange termijn is de brexit beter voor de Schotse visserij.'

2. Industriepolitiek doe je zó (?)

'De economie is politiek geworden'. Dat schrijft de Franse minister van financiën Bruno Le Maire in zijn recent gepubliceerde boek L'ange et le bête. 'Met de crisis moet de politiek zich weer de economie eigen maken.'

Voorlopige memoires, is de ondertitel van het boek. Maar dat Le Maire recent verhinderde dat het Canadese Couche-Tard het Franse retailconcern Carrefour kocht, onderstreept dat hij zijn boekje nu al in praktijk brengt. Carrefour is een essentiële schakel in de keten die Fransen hun eten verschaft, en moet dus Frans blijven, aldus Le Maire.

Nu waren de Canadezen vast niet van plan om de Fransen voortaan op een houtje te laten bijten (en anders zouden die vast wel bij de Auchan en Leclerc terechtkunnen), maar het punt is duidelijk. Le Maire legt het strategisch belang van Franse bedrijven maximaal uit (we wisten sinds 2005 dat yoghurt ook een kwestie van Frans staatsbelang is, nee, zelfs een Frans kroonjuweel).

Er waren afgelopen week twee andere, mogelijk wat logischere voorbeelden van industriepolitiek in de EU. In Spanje meldde de Australische investeerder IFM Investors (eigendom van pensioenfondsen) een belang te willen van 22,8% in het Spaanse energiebedrijf Naturgy (vroeger Gas Natural-Fenosa). De Australiërs zijn bereid daarvoor €5 mrd te betalen.

Ho ho, zei minister van economische zaken Nadia Calviño: Naturgy's energienetten zijn van strategisch belang voor Spanje. Madrid bekijkt de zaak streng. IFM haastte zich te verklaren dat er weinig gaat veranderen in het beleid van Naturgy. De investeerder heeft ook al gesproken met de bank La Caixa, die bijna een kwart van de aandelen van Naturgy heeft.

Verder een voorbeeld uit Hongarije. De Hongaarse minister van buitenlandse zaken Peter Szijjártó meldde vrijdag dat het Zuid-Koreaanse SK Innovation in Hongarije de grootste batterijenfabriek voor elektrische auto's in Europa gaat bouwen.

SK heeft al twee fabrieken in Hongarije. De nieuwe productielocatie, die batterijen gaat leveren vanaf 2028, moet 2500 banen opleveren. Het gaat initieel om een investering van zo'n €1 mrd, maar dat kan tot 2028 oplopen tot meer dan het dubbele (SK is overigens verwikkeld in een geschil met LG Chem over het intellectueel eigendom voor batterijen).

Hoeveel subsidie Hongarije SK geeft voor de nieuwe investering is onbekend. Maar er is Boedapest veel aan gelegen om batterijenfabrieken binnen te halen. Op die manier blijft het land relevant als productieplaats voor de Europese auto-industrie, die druk bezig is om te schakelen naar de fabricage van elektrische voertuigen.

We eindigen met een staaltje mislukt industriebeleid, uit Frankrijk en Italië. De fusie tussen de Franse werf Chantiers de l'Atlantique en het Italiaanse Fincantieri is in het water gevallen, zoals een Franse site snedig opmerkte.

De reden is weinig orders door de coronacrisis, en een onderzoek dat de Europese Commissie nog heeft lopen naar de wervenfusie. Oorspronkelijk was in deze zaak overigens sprake van een overname, waarbij Fincantieri de Franse werf zou inlijven. Maar dat verhinderde president Macron; hij wilde alleen een fusie accepteren.

Waar moeten we deze week op letten?

• Moet je betalen voor ongevraagd geleverd drinkwater? Daarover moet het Hof van Justitie van de EU zich woensdag uitspreken. De zaak draait om een inwoner uit Amsterdam die jarenlang niet betaalde, claimde geen leverantie te hebben aangevraagd, maar het drinkwater toch gebruikte en de nota's van het waterbedrijf negeerde.

• Ook op woensdag: een webinar bij denktank Bruegel over internationale politiek en de Green Deal. Plus een debat over de rechtsstaat bij het Montesqieu Instituut.

• Tunesië is het enige land waar de democratie niet slechter uit de Arabische Lente kwam. Maar economisch gaat het er slecht. Wat is de verklaring? Donderdag is daarover een discussie bij denktank EPC.

• De milieucommissie van het Europees Parlement overlegt vrijdag over de CO₂-grensbelasting voor producten uit landen die minder klimaatambities hebben. Ter voorbereiding: hier een webinar op donderdag. En lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, maakt vrijdag zijn opwachting in Moskou. Hij wil het onder meer hebben over de zaak-Navalny.

Meer lezen?

Zoekplaatje De Europese Commissie publiceerde vrijdag haar contract met AstraZeneca, en lakte commercieel gevoelige informatie weg. Maar niet goed genoeg.

Technocraat De politieke impasse in Italië duurt voort. Matteo Renzi, de man die de crisis veroorzaakte, wil nu voormalig ECB-president Mario Draghi als premier. Geen kansrijke optie volgens analisten, maar wie weet.

Poolse ergernis Polen en Nederland zijn vanwege de Haagse kritiek op de ondermijning van de Poolse rechtsstaat door Warschau niet bepaald vrienden. Nu klaagt de Poolse premier Morawiecki in de Duitse krant Handelsblatt dat het Nederlandse fiscale regime andere EU-lidstaten belastingpenningen kost.

Moria 2.0 Spanje breidt de opvangcapaciteit voor migranten en vluchtelingen op de Canarische Eilanden flink uit. Sinds vorig jaar melden zich flink meer mensen per boot. Dat leidt tot spanningen en problemen met huisvesting. Maar Spanje wil de migranten niet naar het Spaanse vasteland brengen. Ondertussen is Malta in de ban van dit verhaal over de opvang van migranten.

De rechtsstaat De nationale vlag beledigen bij een vakbondsprotest: in Spanje kun je daarvoor een boete krijgen, zo staat in dit intrigerende artikel van Verfassungsblog.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers.