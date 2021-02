Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: een recyclebaar conflict, binnenlandse interlands, en dure hefschroefbewegingen.

Foto: Reuters

1. Een eeuwig recyclebaar conflict

Een drama in wording. Dat gevoel ademt de recent gegroeide frictie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de Noord-Ierse grens (lees het verhaal van FD-correspondent Joost Dobber).

Ter herinnering: vorige week eiste Londen na een rel over de Noord-Ierse grens en coronavaccins plots concessies over grensafspraken die in december met de EU zijn gemaakt na moeizame onderhandelingen. Conform die afspraken is Noord-Ierland onderdeel van de Europese interne markt en de douane-unie met de EU; Brits douanepersoneel moet daarom goederen die aankomen in Noord-Ierse havens vanuit andere delen van het VK controleren.

Maar die controles vinden niet plaats. Na het relletje over coronavaccins waren er bedreigingen van douaniers; sowieso blijkt de EU nog steeds geen toegang te hebben tot de IT-systemen van de Britse douane, zo schreef Tony Connelly, EU-correspondent van de Ierse zender RTÉ.

De Britse regering stelt nu dat als ze geen versoepeling van de grensafspraken krijgt, ze artikel 16 van het grensprotocol inroept (net zoals de Europese Commissie eind januari bij de vaccinchaos rond AstraZeneca enkele uren dreigde te doen). Dat zet alle afspraken op sterk water.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Is dit een staaltje politiek toneel, waarin Londen en de Noord-Ierse unionistische partij DUP (dat de grensafspraken altijd haatte maar lang door de regering van premier Johnson werd gegeneerd) maximaal lawaai maken om amper twee maanden na een moeizaam compromis toch hun zin te krijgen? Ook al lijkt daar sprake van te zijn, de crisis is er niet minder om.

Eurocommissaris Maros Sefcovic en de Britse minister Michael Gove spreken elkaar deze week opnieuw over de kwestie. De Ierse minister van buitenlandse zaken Simon Coveney zei zondag alvast klaar te zijn voor 'bescheiden concessies' over de overgangsperiode waarin leveranties aan bedrijven in Noord-Ierland nog niet volledig aan de Europese eisen hoeven te voldoen. Het leidde tot de jubelende vaststelling van de brexitkrant Daily Express dat de EU nu verdeeld is.

Die verdeeldheid geldt in ieder geval voor Noord-Ierland, voor zover dat nieuws is. Als de DUP doorgaat met ageren, brengt dat de Noord-Ierse regering in gevaar, waarschuwt de SDLP, die nu nog met Sinn Féin en DUP samenwerkt.

Foto: Reuters

2. Basken troeven Catalanen af bij politiek tikitaka

Het is 2036. De Arena in Amsterdam zit vol voor het duel in de halve finale van het EK Voetbal. In het stadion aan de ene kant veel rood en groen, en aan de overkant vooral blauw. Baskenland neemt het op tegen Italië.

Fictie? Niet als het aan de Baskische voetbalbond ligt.

'Euskal Selekzioa' is namelijk onderdeel geworden van de politieke koehandel. ‘Madrid’ beloofde al eerder deelname van de Basken aan de internationale voetbalorganisaties Uefa en Fifa te steunen, onlangs bevestigde premier Pedro Sánchez dat nogmaals aan de Baskische regioleider Iñigo Urkullu. Sánchez heeft politieke steun nodig uit Baskenland voor zijn minderheidsregering.

Eind vorig jaar was er al een missie van de Euskadiko Futbol Federakundea naar de voetbalbobo’s in Zürich. Het Schotse model zal op tafel zijn gelegd, om eindelijk eens officiële duels te kunnen spelen. De regioregering zei afgelopen week schouder aan schouder te staan met de voetbalbond, en andere sportorganisaties.

De vraag is dan natuurlijk wat Catalonië, die andere nationalistische Spaanse regio waar voetbal ook politiek is, gaat doen. Catalonië was in 1930 de eerste tegenstander van het Baskische team; het duel in Barcelona ging met 0-1 verloren.

Komende zondag zijn er regioverkiezingen in Catalonië. Het Catalaanse elftal, waarvan Johan Cruijff nog enkele jaren coach was, is daarbij geen thema. Maar dat kan natuurlijk zomaar kantelen.

Tegenover de Basken staan de Catalanen in elk geval op sportieve achterstand. Vier clubs uit Baskenland (Real Sociedad, Athletic Bilbao, Eibar en Alavés) spelen op het hoogste Spaanse niveau tegenover slechts één uit Catalonië (FC Barcelona). De laatste verloor onlangs de finale van de Spaanse supercup van Athletic Bilbao, dat alleen Basken opstelt en sinds de oprichting in 1928 altijd op het hoogste niveau heeft gespeeld. De Italianen zijn gewaarschuwd.

Foto: Reuters

3. Militaire aanbestedingen: altijd gedoe

Opmerkelijk nieuws uit Tsjechië: daar legde de mededingingsautoriteit ÚOHS het ministerie van defensie een boete op van ruim €20 mln wegens onregelmatigheden bij de aanbesteding van een order voor twaalf helikopters. Defensie gaf die order van zo'n €660 mln aan het Amerikaanse Bell.

De zaak kwam aan het rollen door de Italiaanse fabrikant Leonardo. Dat wilde de order ook, maar verloor. Daarop klopte Leonardo aan bij de mededingingsautoriteit, en stapte het bedrijf naar de Europese Commissie. Het ministerie zou zich niet aan de aanbestedingswet hebben gehouden. De Italiaanse heli's waren de helft goedkoper.

De ÚOHS vindt dat het ministerie van defensie eerst had moeten reageren op de klacht van Leonardo, alvorens een definitief besluit over de order te nemen. Defensie kan nog in beroep.

De zaak is gecompliceerd. Veiligheid is weliswaar een nationale aangelegenheid, maar er is wel een Europese richtlijn voor defensieaanbestedingen. Voeg daarbij de recentere Europese richtsnoeren voor gezamenlijke defensieaankopen (samen meer waar voor je geld), en het defensieactieplan, en je ziet dat het om een thema gaat waarover de EU zich druk maakt.

Logisch: de EU-lidstaten gaven in 2019 €186 mrd aan defensie uit, waarvan €41,4 mrd aan investeringen, meldde EDA, het Europese Defensie Agentschap vorige maand.

Maar er ligt altijd politieke trammelant op de loer. Zo moesten Damen en Thales in 2020 een deal met Duitsland voor de bouw van vier fregatten voor de poorten van de hel in Berlijn wegslepen. In 2022 valt er in Nederland een besluit over de vervanging van vier onderzeeboten, een order waar drie partijen op azen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Griekse premier Mitsotakis bezoektmaandag Cyprus. De VN willen in maart een nieuw topoverleg over de verdeelde status van het eiland (Turkije houdt het noorden sinds 1974 bezet). De Britse minister van buitenlandse zaken Dominic Raab was vorige week ook op Cyprus om over de top te overleggen. Turkije wil een tweestatenoplossing voor het eiland.

• De Europese Commissie geeft dinsdag een vervolg aan de migratiebeleidsplannen die ze in 2020 ontvouwde. Er zijn meer details in aantocht over terugkeerbeleid.

• Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie debatteert woensdag met het Europees Parlement over de Europese vaccinatiestrategie. Lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats.

• Hoe hard hakt de coronacrisis erin bij de Europese economie? Eurocommissaris Paolo Gentiloni (gaat hij terug naar Rome voor een ministerspost?) ontvouwt donderdag zijn winterprognose.

• Donderdag spreekt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank bij een discussie over financiering van verduurzaming.

Meer lezen?

Prioriteiten Jammer dat de Russische oppositieleider Navalny is vastgezet, maar dat moet niet de afronding van de Nord Stream 2-gaspijp in de weg zitten, vindt de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. Zijn Duitse collega is dezelfde mening toegedaan, al vinden de Franse bondgenoten het staken van de aanleg wel een optie.

Pilletjes en prikken Pascal Soriot, de baas van Astra Zeneca, bezorgde menige Europese politicus vaccinhoofdpijn. Hier een profiel van de zakenkrant Les Echos (en hier het FD-profiel).

Le Géneral Voormalig EU-brexitonderhandelingschef Michel Barnier neemt een voorbeeld aan De Gaulle. En zijn moeder, staat in Le Soir.

Kansloos Het bezoek van EU-buitenlandchef Borrell aan Moskou was geen succes, noteerde FD-correspondent Mathijs Schiffers. Hadden we kunnen weten, blijkt uit deze analyse.

Draagvlak De rechterlijke macht moet de connectie met de maatschappij versterken, schrijven Kees Sterk en Frans van Dijk in relatie tot de rechtsstaatproblemen in Polen en Hongarije op Verfassungsblog.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking, dit keer met medewerking van Jasper Houtman. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!