Buitenland

Problematisch of heroïsch: beer M49 verdeelt het Italiaanse Trento

De bruine beer is in de Italiaanse provincie Trento terug van weggeweest. Europese subsidies hebben bijgedragen aan een gezonde populatie. Maar de verhouding tussen mens en beer staat onder spanning. Sommige beren verleggen hun grenzen en komen bij boeren in de buurt.