Onderwijs

Basisscholen gaan weer open, Monty Python is er niets bij

Maandag starten de basisscholen weer. Daar ging een onstuimige week met discussies over protocollen en servicedocumenten aan vooraf. De grote vraag: wat betekenen de extra veiligheidsregels in de praktijk? Een inkijkje in het werk van basisschooldirecteuren.