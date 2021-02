In het kort De GGD's laten vaccinatieafspraken maken door Teleperformance.

FNV stelt dat uitzendkrachten onderbetaald worden en niet naar de wc kunnen.

Vogens Teleperformance vergelijkt de bond appels met peren.

Callcenterbedrijf Teleperformance, dat voor de GGD's vaccinatieafspraken inboekt, is in een ruzie verwikkeld met vakbond FNV. Inzet is het aantal minuten dat werknemers, die momenteel vanuit huis werken, zonder korting op hun loon naar de wc mogen. Acht tot tien minuten per dag, stelt vakbondsbestuurder Elly Heemskerk. We korten alleen op loon als het buiten de reguliere koffiepauzes de spuigaten uitloopt, reageert ceo Norbert van Liemt.

Met het GGD-contract is €156 mln gemoeid. Vorig jaar sleepte Teleperformance al de coronatestlijn in de wacht, een contract van €30 mln met werk voor ruim 6000 uitzendkrachten. De vaccinatielijn biedt werk voor 3000 mensen, maar als de zeven miljoen Nederlanders tussen de 18 en de 60 aan de beurt zijn om te worden ingeënt, worden dat er zeker meer.

'Er zitten veel mensen bij uit de horeca, de evenementensector en het theater, waar nu geen werk is', aldus Van Liemt. Ze krijgen volgens hem om de twee uur pauze voor koffie en toiletbezoek. En als de nood in werktijd te hoog wordt, kunnen ze hun telefoon op 'not ready' zetten. Pas na een half uur in deze stand doet hij navraag naar de reden.

Voorbeeldfunctie

Heemskerk zwaait met loonstroken waaruit zou blijken dat het bedrijf 'biopauzes' boven de tien minuten per dag met het loon verrekent, in kwartieren naar boven afgerond. Van Liemt: 'Ik weet absoluut niet waar dat verhaal vandaan komt. Zonder tevreden medewerkers heb ik te veel ziekteverzuim en verloop. Slecht voor de klant en slecht voor het bedrijf.'

Bij de vakbonden leeft al langer onvrede over aanbestedingen. Het ministerie van Volksgezondheid zou het contract aan de goedkoopste bieder hebben gegund zonder oog voor de arbeidsvoorwaarden. Dat zit de bond niet lekker, want de overheid zou een voorbeeldfunctie hebben. De plaspauze is niet de enige steen des aanstoots. 'Medewerkers die zeer belangrijk en onmisbaar werk doen voor de volksgezondheid, krijgen een hongerloontje. Oneerlijk, gênant en onbeschoft', vindt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Teleperformance zou de werknemers minder dan €10 per uur betalen, zonder pensioenopbouw. Volgens FNV zouden GGD-medewerkers in vaste dienst op grond van de cao Overheid voor hetzelfde werk 72 eurocent meer krijgen. Op jaarbasis scheelt dat €7400.

TV kijken

'Appels en peren,' reageert van Van Liemt. De GGD heeft volgens hem geen medewerkers die afspraken inplannen. 'De uitzendkrachten verdienen tussen de €10 en €11 per uur. De cao zit al boven het minimumloon en bij dit contract hebben we nog wat hoger ingezet.' Dat ze geen pensioen opbouwen, klopt. Uitzendkrachten hebben daar op grond van de uitzend-cao pas na 26 weken recht op.

Teleperformance was volgens Van Liemt ook niet de goedkoopste, maar kreeg de opdracht omdat het Franse bedrijf in andere landen ervaring had met dit soort opdrachten. Hij kan de 'negatieve media-aandacht' moeilijk plaatsen. Callcenters en vakbonden hebben net hun eerste cao getekend. Hij is in gesprek met ondernemingsraad en vakbonden over pensioen voor 3800 medewerkers in vaste dienst. 'Ik hoop dat we dat in april kunnen aanbieden.' Voor 700 werknemers die niet onder cao vallen, is er al een voorziening.

De crisis heeft volgens Van Liemt bewezen dat thuiswerken en callcenters wel degelijk samen kunnen gaan. De productiviteit is gestegen. 'Wij en ook de klanten zagen altijd veel bezwaren. “Dan gaan ze tv kijken,” werd er dan geroepen. Nu het moet, blijkt het te kunnen. We werven op afstand, trainen op afstand en werken op afstand.'