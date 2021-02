Foto: ANP

'Ik begrijp dat studenten niet blij zijn met de maatregel' zegt Ed Brinksma, sinds september de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit 'Op dit moment kan ik niet anders.'

Sinds half januari zijn studenten van de Erasmus Universiteit verplicht tijdens onlinetentamens, naast de webcam-camera van hun laptop, een tweede camera te gebruiken. Ze moeten hun eigen mobiele telefoon of tablet op 1,5 meter achter zich plaatsen, zodat student en beeldscherm duidelijk te zien zijn.

'De onlinesurveillancesoftware die we gebruiken beschermt niet voldoende tegen alle mogelijke ingrepen die studenten kunnen plegen. Dus we moeten ook zicht hebben op wat er op het scherm gebeurt' licht Brinksma toe. Afgelopen jaar werden studenten bij de opleiding International Business Administration twee keer op spieken betrapt. Via WhatsApp en de app Viber hadden de studenten bij meerdere tentamens speciale chatgroepen aangemaakt om antwoorden uit te wisselen.

Brinksma: 'Wij moeten staan voor de betrouwbaarheid van onze tentaminering en de waarde van het diploma. Een mogelijk lek in toezicht op tentamens kunnen wij niet voor onze verantwoording nemen.'

Klacht indienen

De studenten vinden dat de maatregel inbreuk maakt op hun privacy. Ook hebben ze zorgen over technische problemen, zoals het uitvallen van wifi. Tentamens kunnen dan worden afgekeurd zonder dat er daadwerkelijk gefraudeerd is. 'Wij leggen ons nog steeds niet bij de maatregel neer' zegt universiteitsraadslid Philip van Moll. 'We overwegen een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een kort geding te starten.'

Bulktentamens

Bij grote faculteiten zoals Rechtsgeleerdheid en Economie moeten soms wel duizend studenten tegelijk tentamen doen. De Erasmus Universiteit had eind vorig jaar een overeenkomst willen sluiten met de grote evenementenlocatie Ahoy, zodat studenten in kleinere groepen op anderhalve meter afstand tentamens konden doen. De zeer besmettelijke Britse variant van corona deed de universiteit besluiten het fysiek afleggen van tentamens te schrappen en over te stappen op onlinetentaminering met proctoring. 'Dit is geen maatregel die we tot in de eeuwigheid willen inzetten.'

Snelle groei meekijksoftware

Het inzetten van onlineproctoring, software die als digitale surveillant fungeert en via de webcam, microfoon en soms webbrowser van student meekijkt, neemt in rap tempo toe. Uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat 15 van de 21 onderzochte Nederlandse hoger onderwijsinstellingen gebruik maken van de Nederlandse aanbieder ProctorExam. Het bedrijf, opgericht in 2015, bestond een klein jaar terug nog uit twee man. Inmiddels is het bedrijf doorgegroeid naar zo'n 27 man personeel.

Uiterste middel

De Erasmus Universiteit heeft naar aanleiding van gesprekken met de universiteitsraad toegezegd het afleggen van onlinetentamens met meekijksoftware tot een minimum te beperken. Brinksma: 'We gaan intensiever met faculteiten in gesprek om te kijken naar alternatieven, bijvoorbeeld open boek tentamens. Maar het maken van dat soort tentamens vraagt veel van docenten en die lopen ook op hun tandvlees.'