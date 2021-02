Foto: AP

Het belangrijkste nieuws van maandag Twijfel aan groepsimmuniteit in Israël als alle volwassenen zijn ingeënt.

Britse minister stelt bevolking gerust over AstraZeneca-vaccin.

Zuid-Afrika stopt met AstraZeneca-vaccin.

09.55 uur | Twijfel aan groepsimmuniteit in Israël als alle volwassenen zijn ingeënt

Het is onwaarschijnlijk dat in Israël groepsimmuniteit kan worden bereikt tegen het coronavirus, zelfs als alle volwassenen zijn ingeënt. Reden is dat er op dit moment geen goedgekeurd vaccin bestaat dat geschikt is voor kinderen. Dat heeft Sharon Alroy-Preis, het hoofd van de Israëlische dienst voor volksgezondheid, zondag gezegd tijdens een vergadering van een parlementaire commissie.

De proeven met experimentele coronavaccins zijn niet toegepast op kinderen onder de 16 jaar. Die kinderen kunnen pas worden ingeënt als er nader onderzoek wordt verricht waaruit blijkt dat de vaccins ook voor hen veilig zijn.

‘Op het moment dat we 2,5 miljoen kinderen hebben die niet kunnen worden gevaccineerd, zullen we waarschijnlijk geen groepsimmuniteit bereiken, zelfs niet als de hele populatie die kan worden gevaccineerd, wordt gevaccineerd’, zei ze tegenover de parlementscommissie.

Meer dan een derde van de 9,3 miljoen inwoners van Israël heeft ten minste één dosis van het Pfizer-BioNTech-vaccin toegediend gekregen. Ongeveer een vijfde van de Israëlische bevolking heeft ook een tweede prik gekregen.

Zondag heeft Israël zijn lockdown opgeheven die begin januari was ingesteld. Toen telden Israëlische ziekenhuizen 949 zware coronagevallen. Maar de lockdown bracht daar geen verbetering in, zo blijkt nu op de intensive-careafdelingen 1144 coronaviruspatiënten liggen.

Toch denkt Alroy-Preis dat de lockdown enigszins heeft geholpen: ‘Als er geen derde lockdown was geweest, zou de situatie veel erger zijn geweest’, zei ze. ‘Dit is wat me nu zorgen baart’, voegde Alroy-Preis eraan toe over de opheffing van de lockdown.

08.50 uur | Britse minister stelt bevolking gerust over AstraZeneca-vaccin

De Britse regering is maandag snel met een verklaring gekomen om de bevolking gerust te stellen over de werking van het AstraZeneca-vaccin nadat Zuid-Afrika zei te stoppen met inentingen. Er is geen bewijs dat het vaccin tekortschiet in het voorkomen van ernstige ziekte, aldus de staatssecretaris voor gezondheidszorg.

Edward Argar zei tegenover Sky Radio dat het aantal besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus in Groot-Brittannië beperkt is, en dat het vaccin zeer effectief is gebleken tegen de Britse variant.

Bovendien zou Zuid-Afrika slechts tijdelijk zijn gestopt met inentingen, aldus Argar. De Britse Daily Telegraph roept op zijn voorpagina eveneens op vertrouwen te houden in het vaccin van AstraZeneca.

De Britten lopen voor op de rest van Europa met het aantal inentingen. Tot dusver zijn ruim 12 miljoen mensen gevaccineerd, en hebben zo'n half miljoen al een tweede dosis gekregen.

08.25 uur | Zuid-Afrika stopt met AstraZeneca-vaccin

Zuid-Afrika stopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca. Dit omdat uit eerste testresultaten blijkt dat het vaccin slechts beperkt beschermt tegen milde symptomen van de Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus. Dat heeft Volksgezondheidminister Zweli Mkhize gezegd.

Uit de testresultaten kan nog niet worden opgemaakt of het vaccin wél beschermt tegen ernstiger symptomen. Als dat wel zo is, dan overweegt Zuid-Afrika alsnog de AstraZeneca-vaccinaties toe te dienen. Intussen werkt AstraZeneca verder aan het vaccin: ze verwachten in de herfst een vaccin te hebben dat wel voldoende bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

Zuid-Afrika zou deze maand starten met zijn vaccinatieprogramma. Daar maakten onder meer 1 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin deel van uit. De regering wilde deze vaccins medio februari gaan toedienen aan zorgmedewerkers, maar gaat nu eerst verder met de vaccins van Johnson & Johnson en Pfizer. 'Voor de komende vier weken verwachten we deze vaccins, die zijn beschikbaar voor zorgmedewerkers', aldus Mkhize. 'We houden het AstraZeneca-vaccin tot wetenschappers ons vertellen wat we ermee moeten doen.'

De Zuid-Afrikaanse mutatie is de meest voorkomende van het coronavirus in Zuid-Afrika en is inmiddels in 32 landen opgedoken. Meer dan 46.000 Zuid-Afrikanen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

08.11 uur | 'Avondklok mogelijk verlengd tot 2 maart'

De avondklok, waarbij het niet is toegestaan zonder geldige reden op straat te zijn tussen 21.00 uur en 04.30, wordt mogelijk verlengd tot 2 maart. Dat meldden ingewijden zondag aan De Telegraaf. Het is een van de opties die op tafel ligt. Maandag zou het kabinet hierover een besluit nemen.

08.00 uur | Basisscholen mogen vandaag weer open

Deze week starten, als de weersomstandigheden het toelaten, de basisscholen weer. Daar ging een onstuimige week met discussies over protocollen en servicedocumenten aan vooraf. De grote vraag: wat betekenen de extra veiligheidsregels in de praktijk? Een inkijkje in het werk van basisschooldirecteuren.

Lees hier hele artikel Veilig weer naar school: basisschooldirecteuren over protocollen, klassencohorten en een coronaproof wc-beleid