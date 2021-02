Myanmar heeft in zijn grootste steden Rangoon en Mandalay na een derde dag van massale protesten de staat van beleg afgekondigd. Dit betekent dat er een avondklok geldt en dat bijeenkomsten met meer dan vijf mensen verboden zijn. De maatregel is een poging om de wijdverbreide oppositie tegen de militaire coup van 1 februari te stoppen.

Ook maandag werd in het Zuidoost-Aziatische land door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Ze eisen de vrijlating van tientallen activisten en politici, waaronder regeringsleider Aung San Suu Kyi, erkenning van de verkiezingsresultaten die haar partij als winnaar aanwijzen en terugtrekking van het leger uit de politiek.

In een verklaring op televisie herhaalde militair opperbevelhebber Min Aung Hlaing maandag beweringen over kiezersfraude bij de verkiezingen in november vorig jaar. Hij stelde dat het leger over een jaar opnieuw verkiezingen zou houden en de uitkomst daarvan zou respecteren. Ook noemde hij de coup 'onvermijdelijk' en riep hij iedereen op om 'voor het welzijn van het land' met het leger samen te werken.