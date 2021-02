Bijna vier op de tien verkopers van mondmaskers hebben de btw-verlaging die het kabinet in mei vorig jaar voor dit product doorvoerde zelf opgestreken. Dat blijkt uit een bijdrage van Sophie de Mol van Otterloo en Erik Kranendonk van het ministerie van Financiën in economenblad ESB.

In aanloop naar de verplichting om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen, verlaagde de regering de btw op dit product van 21% naar 0%. Dat staat gelijk aan een verkoopprijs die 17,4% lager ligt dan ervoor. Tenminste, als de consument de btw-verlaging volledig krijgt doorgerekend.

Dat is zeker niet altijd gebeurd. Van de 58 bestudeerde mondkapjesverkopers lieten er na de btw-verlaging 22 hun prijs tien dagen later ongewijzigd, stellen de onderzoekers vast. Ze volgden daarvoor de prijsontwikkelingen in grote winkelketens, landelijke drogisterijketens, kleine winkels en in de online verkoop. Van de resterende 36 verkopers hadden er eind mei 33 hun prijzen met 17,4% of meer laten zakken, terwijl er drie hun prijzen zelfs hadden opgetrokken.

Opmerkelijk is dat de btw-verlaging nagenoeg volledig is doorgerekend in de gemiddelde prijs van medische mondkapjes (-17%). Voor herbruikbare en wegwerpmondkapjes was dat respectievelijk -13% en -11%. Omstreeks juni begonnen de prijzen van deze verschillende types wel sterk te dalen. Tegen het jaareinde kostten medische mondkapjes en wegwerpmaskers 44% minder dan halfweg mei, voor de herbruikbare was dat 23%. 'Dit kan erop duiden dat het aanbod in de aanvankelijk krappe markt voor mondkapjes is vergroot', aldus de onderzoekers.