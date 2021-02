Foto: Robin Utrecht/ANP

In het kort Nederlanders maken financieel slechte keuzes over het eigen risico op hun zorgverzekering, blijkt uit onderzoek.

Factoren zoals opleidingsniveau zorgen voor grote verschillen, en dat werkt ongelijkheid in de hand.

Beter informeren zou kunnen helpen, maar de solidariteit in het verzekeringsstelsel onder druk zetten.

Het eigen risico in de zorg pakt nadelig uit voor lager opgeleide mensen met een laag inkomen. Zij kunnen niet goed inschatten welke keuze financieel het beste zal uitpakken: het wettelijk verplichte minimum van €385 of een vrijwillig hoger eigen risico. Zo vergroot het huidige systeem de ongelijkheid, want het zijn vooral hoogopgeleide, vaak gezonde mensen die wel de juiste keuze maken.

Dat concluderen economen van Berkeley en de London School of Economics (LSE) woensdag in economenvakblad ESB. De onderzoekers baseren hun conclusies op geanonimiseerde gegevens van alle verzekerde Nederlanders in de periode 2013-2017. Dat zijn ruim 12 miljoen mensen.

Op het oog is de som niet ingewikkeld. Het maximale eigen risico is €885, oftewel €500 boven op het minimum van €385. Een consument die hiervoor kiest betaalt zo'n €250 minder premie per jaar. Is de kans op hoge zorgkosten minder dan de helft, dan is het maximale eigen risico de juiste keus.

Gedragswetenschappers weten al decennia dat mensen slecht in staat zijn om rationele, economische keuzes te maken. Met de omvangrijke databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben de economen in beeld gebracht hoe 'goed' Nederlandse consumenten presteren bij het vaststellen van hun eigen risico. Hun beslissingen zijn per individu afgezet tegen de kans dat ze zorgkosten zullen maken die de ondergrens van €385 overstijgen. Hoe kleiner de kans op hoge zorgkosten, hoe hoger het eigen risico moet zijn om te kunnen profiteren van een lagere maandelijkse premie. En andersom.

Politieke discussie

Het eigen risico in de zorg ligt in in de lopende verkiezingscampagne onder vuur. GroenLinks en SP willen er helemaal van af, de PvdA pleit voor geleidelijke afbouw en CDA en D66 maken zich sterk voor een beperking van het bedrag dat consumenten in een keer moeten opbrengen.

Het onderzoek levert belangrijke informatie voor dat debat, zegt medeauteur Johannes Spinnewijn van LSE: 'Het gaat heel veel over solidariteit, maar de mogelijkheid om minder premie te betalen, komt vooral ten goede aan aan de hogere inkomens. Dat is een belangrijke extra dimensie in de discussie.'

De eerste conclusie van het onderzoek is dat veel Nederlanders oververzekerd zijn. Slechts 10% van de consumenten kiest voor een eigen risico hoger dan het minimum, terwijl dit voor 60% de betere keus zou zijn. Een belangrijke verklaring daarvoor is volgens de auteurs dat €385 de standaardoptie is. Dat blijkt al een fors beletsel voor een financieel logische beslissing. De onderzoekers pleiten daarom voor een 'slimme standaard', die afhangt van iemands profiel.

'Deprimerend' beeld

Het wordt, zegt Spinnewijn, 'deprimerend' als gekeken wordt in hoeverre sociaal-economische factoren de kwaliteit van verzekeringskeuzes beïnvloeden. Verschillen in gezondheidsrisico's kunnen de resultaten niet verklaren. De verschillen tussen de inkomensgroepen zijn fors, en opleidingsniveau en -richting blijken zeer bepalend.

Heel kort gezegd, afgestudeerde statistici doen het veel beter dan kappers, en academici veel beter dan mensen die alleen de basisschool hebben afgemaakt. De verschillen zijn vooral groot bij mensen met een kleine kans op hoge zorgkosten, die beter af zouden zijn met een hoog eigen risico.

Ook sociale- en werkomgeving spelen een belangrijke rol. In de data is zichtbaar dat gezonde mensen die van baan wisselen en tussen veel collega's met een maximaal eigen risico terechtkomen, vaak hun eigen keuze aanpassen. Ouders beïnvloeden op dezelfde manier hun kinderen.

'Regressief beleid'

Dit alles werkt ongelijkheid in de hand. De onderzoekers spreken van een 'regressief beleid'. Rijkere mensen nemen betere beslissingen, én ze hebben vaak een betere gezondheid en dus lagere kosten. Zodoende hebben ze meer te winnen bij een hoog eigen risico en lage premie.

Solidariteit is een belangrijke pijler onder het Nederlandse zorgstelsel. Maar volgens Spinnewijn en zijn collega's wordt die solidariteit vooral door de lagere inkomens gefinancierd. Als mensen betere keuzes gaan maken en dus vaker voor meer eigen risico opteren, zal dat de solidariteit ook weer geen goed doen, denken de economen. Al neemt de ongelijkheid dan wel af.

Het beter informeren van consumenten, bijvoorbeeld over hun eigen risicoprofiel, zou kunnen helpen. Betere keuzes zijn evenwel nadelig voor de verzekeraars, dus Spinnewijn betwijfelt of een verbetering uit die hoek gaat komen.

Ten slotte hebben de bevindingen ook gevolgen voor het eigen risico in de zorg, zegt Spinnewijn. 'Het gaat hier nog om een heel specifieke, financiële vraag. Dat doet vermoeden dat consumenten complexere keuzes nog slechter aanpakken.'