De Amerikaanse president Joe Biden wil het minimumloon stapsgewijs verhogen tot $15 per uur in juni 2025. Dat kost 1,4 miljoen banen in hetzelfde jaar en verhoogt het Amerikaanse begrotingstekort over de periode van 2021 tot 2031 met $54 mrd. Dat maakte het Congressional Budget Office, dat economische ramingen maakt voor het Congres, maandag bekend.

In een kostenevaluatie van Bidens 'Raise the Wage Act' zei de onpartijdige instantie dat de verhoging van het minimumloon in 2025 negenhonderdduizend Amerikanen uit de armoede haalt.

Hogere loonkosten

De lonen van de mensen voor wie de verhoging geldt zullen cumulatief met $333 mrd stijgen over de periode van 2021 tot 2031. Daarbij merkte het CBO op dat dit hogere loonkosten betekent voor bedrijven.

De stijging van het begrotingstekort komt volgens de instantie door de federale uitgaven die toenemen door hogere prijzen voor goederen en diensten als gevolg van de loonsverhoging. De veranderingen resulteren in hogere uitgaven voor bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen en lagere uitgaven voor bijvoorbeeld voedselhulp. De federale inkomsten zouden alles bij elkaar genomen stijgen.