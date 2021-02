Foto: Reuterers

Het belangrijkste nieuws van dinsdag WHO geeft om 09.00 uur persconferentie over missie Wuhan.

Weer overnamebelangstelling voor Qiagen.

08.06 uur | WHO geeft persconferentie over missie Wuhan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft om 09.00 uur Nederlandse tijd een persconferentie over hun missie in het Chinese Wuhan, waar de coronapandemie begon.

Eerder vertelde de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, die lid is van het team, aan de NOS dat de missie volgens plan verloopt. 'Ik ben zelf zeker niet ontevreden. Onze discussies zijn scherp. De samenwerking met de Chinese collega's is goed. Het is een goede groep onderzoekers. Het is superboeiend en heel fascinerend.'

07.38 uur | Weer overnamebelangstelling voor Qiagen

Het Duits-Nederlandse biotechnologiebedrijf Qiagen staat wederom in de belangstelling van een Amerikaans bedrijf. Nu zou het diagnostiekbedrijf Quidel overwegen het bedrijf uit Venlo over te nemen, aldus Bloomberg maandagavond.

Qiagen ontwikkelt en verkoopt diagnostische testen, onder meer voor kanker. Sinds vorig jaar is het bedrijf druk bezig met het ontwikkelen van een test voor het coronavirus. Quidel zou bereid zijn om ruim € 10 mrd te betalen. De aandelenkoers van Qiagen steeg op deze geruchten tot $56.

Vorig jaar was er ook al een overnamepoging, toen door Thermo Fisher. Het bod van €43 per aandeel — de waarde van het bedrijf kwam daarmee op €11,3 mrd — werd uiteindelijk niet tot stand gebracht omdat er te weinig aandelen werden aangemeld.

07.21 uur | Amerikaanse techbedrijven storten zich op vaccinatiedata

Grote techbedrijven als IBM, Oracle, Microsoft en Salesforce storten zich op een nieuwe groeimarkt: het managen van vaccinatiedata. Een internationaal vaccinatiepaspoort is al in de maak. Maar hoe wenselijk is dat?

Lees hier het hele artikel Amerikaanse techbedrijven storten zich op vaccinatiedata

07.00 uur | Hoe effectief is nieuw Israëlisch medicijn tegen corona?

Het is te vroeg om te juichen over het Israëlische medicijn dat mogelijk effectief is tegen covid-19. Veel te veel vragen over het onderzoek naar het middel zijn nog onbeantwoord. Dat zegt internist-infectioloog Mark de Boer van het LUMC in Leiden. De Boer is ook voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) die Nederlandse artsen adviseert over medicijngebruik bij covid-19.

Het Ichilov Medical Center in Tel Aviv trok afgelopen weekeinde veel aandacht met het bericht dat een nog experimenteel geneesmiddel tegen kanker opvallend effectief lijkt tegen covid-19. Dertig patiënten met matige tot ernstige ziekteverschijnselen kregen het geneesmiddel toegediend. 29 van hen herstelden in drie tot vijf dagen. Normaal gesproken zou herstel veel langer duren. Het medicijn heet EXO-CD24.

Lees hier het hele artikel Hoe effectief is nieuw Israëlisch medicijn tegen corona?