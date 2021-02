In het kort De gemeente Den Haag heeft onderzoek laten doen naar discriminatie op de woningmarkt.

Daaruit blijkt dat ruim de helft van de Haagse verhuurmakelaars bereid is te discrimineren op afkomst of seksuele geaardheid.

De gemeente wil in gesprek met verhuurders en kijken of dit gevolgen kan hebben voor de verhuurvergunning die er komt.

Discriminatie komt veel voor op de Haagse woningmarkt, zo blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau RIGO in opdracht van de gemeente Den Haag. Bijna zes van de tien verhuurmakelaars (circa 57%) is bereid om op verzoek van de opdrachtgever te discrimineren op afkomst of seksuele geaardheid. Een kwart van hen liet blijken wel te weten dat het selecteren van kandidaten op deze manier wettelijk niet is toegestaan.

Doel van het onderzoek was in beeld brengen in hoeverre er sprake is van discriminatie op de Haagse particuliere huurwoningmarkt op basis van migratie-achtergrond en seksuele geaardheid. Om deze misstanden tegen te gaan, komen de Haagse wethouders van Wonen en Antidiscriminatie nu met een plan van aanpak.

Gesprek met verhuurders

Zo wil het stadsbestuur met verhuurders het gesprek aangaan over de vermeende discriminatie. Dit voorkomen moet onderdeel zijn van het beleid van verhuurders, aldus de gemeente. Ook impliciete aannames en vooroordelen moeten bespreekbaar worden gemaakt, waarbij helder is dat discriminatie 'onaanvaardbaar en strafbaar' is.

Daarnaast gaat Den Haag onderzoeken in hoeverre discriminatie gevolgen kan hebben voor de verhuurvergunning en het systeem dat daarvoor komt in de particuliere sector. Ook pleit de stad voor meer landelijke wet- en regelgeving om discriminatie op de woningmarkt te bestrijden. Tenslotte zal het onderzoek hiernaar jaarlijks herhaald worden.

Praktijktesten

Uit het door RIGO uitgevoerde onderzoek met behulp van praktijktesten (mystery mails en calls) blijkt ook dat woningzoekenden met een niet-westerse naam bij de toewijzing regelmatig benadeeld worden ten opzichte van woningzoekenden met een Nederlandse naam. Ook koppels met een homoseksuele geaardheid ondervinden nadelen.

'Discriminatie zorgt voor een tweedeling en ongelijke kansen. Dat is volstrekt onacceptabel. Iedereen in Den Haag moet fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. We gaan extra maatregelen nemen en discriminatie hard aanpakken’, zegt wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) in een reactie op het rapport van RIGO.

Vaker aangifte doen

De gemeente Den Haag roept slachtoffers op van bovengenoemde praktijken aangifte te doen. Het meldings- en aangiftepercentage moet in deze kwestie omhoog. Ook wil de gemeente de voorlichting aan huurders verbeteren. Eind 2021 moet in overleg met de gemeenteraad worden bekeken of er meer maatregelen nodig zijn om discriminatie op de woningmarkt effectief te bestrijden