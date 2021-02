In het kort De Duitse export herstelde in het najaar door vraag uit Azië.

China is voor Duitsers nu belangrijker exportland dan Frankrijk.

Maar er komt een tijd dat China geen Duitse producten meer nodig heeft.

De Duitse export is vorig jaar hard geraakt door de pandemie met een daling van 9,3%. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van statistiekbureau Destatis. Maar de schade aan de motor van de Europese economie is net als in Nederland te overzien. In de financiële crisis van 2009 klapte de Duitse export twee keer zo zwaar in.

Het snelle economisch herstel van China en andere Aziatische landen in de tweede helft van het jaar heeft de exportmotor weer op stoom gebracht. De maand maart was met de bedrijfssluitingen en vastgelopen toevoerketens rampzalig. Het herstel in de maanden erna was bij lange na niet voldoende om deze dip goed te maken.

Exportbestemmingen

De VS zijn nog steeds de belangrijkste bestemming voor Duitse exporteurs, ondanks een daling in 2020 van 12,5%. De maand december liet weer een duidelijke plus van ruim 8% zien. In vergelijking met december 2019 is de uitvoer naar EU-landen met 4,2 % gestegen, aldus Destatis.

Onder de exportbestemmingen is China opgestoomd naar de tweede plaats voor de Duitsers. De Nederlandse economie profiteert als toeleverancier doorgaans van de Duitse export naar Azië. In de maand december was sprake van een stijging van de export naar China van 11,6% ten opzichte van november. De meeste import kwam uit China. Nederland komt voor de Duitsers daarna als belangrijkste invoerland.

Brexit

Sebastian Dullien, directeur van denktank IMK, zei dat de buitenlandse handel nog niet op het niveau is van voor de crisis. Hij wijst op de rol van de brexit en de knelpunten in de levering van halfgeleiders waar vooral de Duitse autofabrikanten nu last van hebben. Dat remt de uitvoer.

Het Verenigd Koninkrijk wordt steeds minder belangrijk voor de Duitse exporteurs van goederen. Gerekend wordt op een verdere afname van de export in de eerste maanden van dit jaar.

ING-econoom Carsten Brzeski zei dat de Duitse export stabiliseert. De laatste maanden van 2020 tonen volgens hem de veerkracht van de Duitse export aan. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de export in december met 2,7%.

China kan het straks zelf

Vooruitblikkend noemt Brzeski het krachtige Chinese herstel en de nieuwe Amerikaanse regering positief voor de Duitse export. Op de lange termijn komt er een tijd dat China geen Duitse producten meer nodig heeft, maar ze zelf kan produceren tegen lagere kosten, waarschuwt hij. Ook blijft de exportsector onderhevig aan structurele veranderingen in de wereldeconomie die de industriële Duitse export kunnen raken.

In het laatste kwartaal wist de Duitse economie te ontkomen aan een krimp. Tussen oktober en december was voor het tweede achtereenvolgende kwartaal sprake van groei, dit keer 0,1%. In heel 2020 kromp de Duitse economie met 5%. Daarmee was de schade in Duitsland minder groot dan in andere Europese landen.

Nieuwe dip

Het is zeer de vraag of de Duitse export ook in het eerste kwartaal van dit jaar de economische groei in de plus kan houden. De Duitse regering schroefde onlangs de prognose voor de economische groei voor het hele jaar 2021 terug naar 3%.

De invloedrijke Duitse econoom Marcel Fratzscher waarschuwde vorige week voor overdreven verwachtingen van een economische opleving later dit jaar. ‘De vooruitzichten zijn zwaar vertroebeld’, zei de voorzitter van de Berlijnse denktank DIW. In december rekende het DIW nog op een economisch herstel van 5,3% in 2021. Een voorspelling durfde de topeconoom woensdag niet meer te geven.