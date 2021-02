In het kort Internationaal mediacollectief onderzoekt Luxemburgse brievenbusfirma's.

Groothertogdom is nog altijd aantrekkelijk voor multinationals en rijken.

Europarlementariërs willen land op lijst van belastingparadijzen zetten.

Luxemburg beloofde beterschap toen in 2014 een groot aantal zeer voordelige belastingafspraken op straat kwam te liggen en het groothertogdom in verlegenheid bracht. Maar onderzoek van onder meer Le Monde en de Süddeutsche Zeitung laat zien dat het vorstendom onverminderd populair is bij bedrijven en rijke particulieren die belasting ontlopen.

Het mediacollectief, waartoe ook de Miami Herald en de Waalse krant Le Soir behoren, telde 55.000 buitenlandse dochterbedrijven in het groothertogdom. Alleen vorig jaar al werden er 10.713 bedrijven in Luxemburg opgericht. Een openbaar register waarin de werkelijke eigenaren van deze doorgaans lege brievenbusfirma's zouden moeten staan, schiet tekort. Veel informatie is onjuist en bij de helft van de entiteiten ontbreken de uiteindelijk belanghebbenden.

Misdaadorganisatie

Voor zo ver de eigenaren van de brievenbusfirma's wel bekend zijn, komt driekwart van het geld dat hier in zit uit het buitenland. Talrijke multinationals, zoals LVMH, KFC en Amazon, hebben financiële dochterbedrijven in Luxemburg. Onder de prominenten die er zakelijke belangen hebben ondergebracht, bevinden zich Tiger Woods, Shakira en de kroonprins van Saoedi-Arabië.

Volgens het internationale onderzoek met de naam OpenLux trekt Luxemburg echter niet alleen bonafide ondernemingen en rijke particulieren aan, maar ook personen van twijfelachtig allooi. Zo kwamen de onderzoekers een wapenhandelaar tegen die in Frankrijk het middelpunt is van een corruptieonderzoek. Ook troffen zij de leider aan van een Russische maffiaclan en mensen met verbindingen met de Italiaanse misdaadorganisatie 'Ndrangheta.

Elitaire spaarbanken

Volgens Le Monde is Luxemburg 'een broeinest voor bedrijven en vermogende particulieren die op zoek zijn naar de meest preferentiële belastingregelingen'. 'Dat kan misbruik en mogelijk fraude aanmoedigen', aldus de Franse kwaliteitskrant.

'Luxemburg is een van die elitaire spaarbanken in de wereld waartoe niet iedereen toegang heeft', schrijft de Süddeutsche in een commentaar. 'Zelfs niet alle belastingdiensten die willen zien wat het geld daar doet.'

Zwarte lijst

In reactie op de publicaties heeft de regering van Luxemburg verklaard dat het land volledig in lijn handelt met Europese en internationale regels. Het houdt zich volgens de regering strikt aan de overeengekomen maatregelen voor de internationale uitwisseling van gegevens in belastingzaken en voor de bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking.

Verschillende Europarlementariërs toonden zich niet onder de indruk van de Luxemburgse ontkenning. 'Luxemburg exploiteert luchthartig een intern-Europees belastingparadijs, en de Europese Commissie ziet er grotendeels werkeloos toe', zei CSU-Europarlementariër en economisch woordvoerder van de conservatieve EVP-fractie Markus Ferber tegen de Süddeutsche Zeitung.

PvdA'er Paul Tang, die de parlementaire subcommissie belastingen leidt, noemde het in dezelfde krant een 'absurditeit' dat de EU-lidstaten die belastingparadijzen zijn, niet op de Europese zwarte lijst kunnen worden geplaatst.

Jean-Claude Juncker

Luxemburg raakte in 2014 al eens in opspraak toen via LuxLeaks een grote hoeveelheid afspraken uitlekten, waarmee bedrijven en particulieren belastingen in andere landen wisten te ontwijken. De positie van toenmalig Commissievoorzitter en langjarig premier van Luxemburg Jean-Claude Juncker stond hierdoor ter discussie. Het groothertogdom beloofde destijds beterschap.