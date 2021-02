Foto: Robin Utrecht/ANP

In het kort Het kabinet kondigde maandag aan de avondklok met drie weken te willen verlengen tot en 2 maart.

Zoals verwacht werd dit door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer gesteund.

Het is echter nog niet duidelijk wat de precieze bijdrage van de avondklok is in het terugdringen van het aantal coronabesmettingen.

Zoals verwacht steunt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer de verlenging van de avondklok tot en met 2 maart. Naast de voormalige regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemde dinsdag ook de voltallige linkse oppositie in met het langer in stand houden van het uitgaansverbod tussen negen uur 's avonds en half vijf in de ochtend. De rechts-populistische partijen PVV en Forum voor Democratie bleven mordicus tegen.

Het demissionaire kabinet kondigde maandag op advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan de avondklok met drie weken te willen verlengen. Zo hoopt het kabinet de opmars van de besmettelijkere Britse virusvariant in toom te houden. De duur van de avondklok loopt nu gelijk met de andere tijdelijke maatregelen in de huidige lockdown, zoals de sluiting van de horeca en de niet-essentiële winkels.

Nul feitelijk bewijs

Het is nog niet duidelijk wat de precieze bijdrage van de avondklok is in het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Het is volgens het OMT nog te vroeg om het effect van de maatregel te meten, die op 23 januari werd ingevoerd. Toch heeft het kabinet aanwijzingen dat de avondklok werkt. Uit mobiliteitscijfers en andere statistieken die het OMT bekeek, blijkt dat er sinds de invoering van de avondklok 's avonds duidelijk minder wordt gereisd en het aantal contacten van mensen is teruggelopen. Het OMT schat dat door de invoering van de avondklok, in combinatie met de bezoekersregeling van maximaal één persoon, het reproductiegetal met zo'n 10% is gedaald.

Die onzekerheid over de effectiviteit was voor PVV-leider Geert Wilders reden fel van leer te trekken tegen het kabinet. 'Er is nul feitelijk bewijs dat de avondklok heeft gewerkt. We hebben alleen maar theoretische modelmatige vergezichten van het OMT. Het is te gênant voor woorden hoe dit kabinet met de vrijheden van burgers omspringt.'

Situatie is fragiel

Andere partijen wilden van het kabinet weten wat er zou moeten gebeuren om de maatregel versneld weer te kunnen afschaffen. 'Als uit nieuwe analyses van het OMT blijkt dat de besmettingscijfers zich gunstig ontwikkelen', antwoordde demissionair premier Mark Rutte. 'Of als blijkt dat de bijdrage van de avondklok in het terugdringen van het virus beperkt is.'

Dinsdag meldde het RIVM dat het reproductiegetal van de Britse variant, die 40% besmettelijker zou kunnen zijn, is gedaald van 1,28 naar 1,13. Dit is de waarde van 22 januari, een dag voor de avondklok van kracht werd. Deze daling verleidde Rutte niet tot al te veel optimisme. 'Daarvoor is de situatie nog veel te fragiel.'