In het kort Het communistische Cuba gaat privéondernemers toelaten in de meeste sectoren.

Corona en sancties van voormalig president Trump raken de Cubaanse economie hard.

Ondernemers krijgen nog wel te maken met veel bureaucratie, waarschuwen deskundigen.

Het was al jaren beloofd, en nu is eindelijk de kogel door de kerk. Cuba gaat voortaan privéondernemers toelaten in de meeste sectoren van de economie. De lijst van beroepen waar privé-initiatief is toegestaan wordt uitgebreid van 127 naar meer dan 2.000, heeft de regering aangekondigd. Bedoeling is dat ondernemen ‘zich verder ontplooit’, aldus arbeidsminister Marta Elena Feito.

Het gaat om een historische hervorming in de communistische eilandstaat waar de economie al 60 jaar in handen van de staat is en die nu grof geschut inzet om een ernstige economische crisis het hoofd te bieden. De overheid is ook van plan subsidies te schrappen voor heel wat bedrijven. Zonder het met zoveel woorden te zeggen zet het socialistische regime van president Miguel Díaz-Canel stilaan de deur open voor een ander economisch model.

Privé-initiatief is in Cuba toegelaten sinds 2010, maar nam pas echt een vlucht na de ontdooiing van relaties met de Verenigde Staten onder de Democratische president Barack Obama. In de privésector zijn vandaag 600.000 Cubanen werkzaam, ofwel 13% van de werkende bevolking, voornamelijk in gastronomie, transport en toerisme.

Ander model

Een maand geleden schrapte Cuba de toeristenpeso, een van de twee munten. De devaluatie heeft geleid tot hoge inflatie. Het Caraïbische land van 11 miljoen inwoners gaat bovendien gebukt onder de ergste economische crisis sinds de val van de Sovjet-Unie eind jaren ‘80. President Díaz-Canel, opvolger van Raúl Castro, tweette zaterdag dat ‘s lands lands economie hard is getroffen door de economische sancties die door de regering van voormalig Amerikaanse president Donald Trump werden heringevoerd.

Ook de coronapandemie heeft Cuba rake klappen toegediend, aldus Díaz-Canel. Omdat toeristen grotendeels wegblijven zijn er niet voldoende valuta voor invoer van basismiddelen, waardoor schaarste en lange rijen ontstaan voor winkels. De economie kromp vorig jaar met 11%. De economische hervormingen moet banen scheppen en inflatie inperken.

Ricardo Torres, econoom aan de Universiteit van Havana, spreekt van ‘de belangrijkste hervorming in lange tijd.’ Andere economen zijn het met hem eens. Wel wijst hij op enkele struikelblokken die onmiddellijke verandering in de weg staan.

Ten eerste: aspirant-ondernemers verdwalen in een administratief doolhof. ‘De overheid is intrinsiek gekant tegen privé-initiatief’, zegt Torres telefonisch vanuit Havana. De economische crisis maakt bovendien dat er minder vraag is naar nieuwe diensten. Ten slotte is er amper financiering. ‘Deze hervorming zet een deur open, maar dat betekent niet dat we morgen in een ander Cuba ontwaken. Voorlopig blijft de economie gedomineerd door de staat.’ Toch zijn collega-economen, ondernemers en vrienden van Torres ‘voorzichtig optimistisch’, zegt hij.

Tussen

Onder meer gezondheidszorg, defensie en grondstoffenontginning zouden het exclusieve domein van de staat blijven. Ook ontbreekt het in Cuba nog steeds aan een juridisch kader voor kleine en middelgrote ondernemingen, maar dat zit er mogelijk nog aan te komen, aldus Torres.

Doorsnee Cubanen hopen ondertussen dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden de banden met Havana opnieuw normaliseert en Obama’s beleid van dooi voortzet nadat Trump opnieuw voor de harde lijn koos. Maar het is de vraag hoe hoog Cuba op de lijst prioriteiten van de Democraat staat. De hervorming kan in Washington geïnterpreteerd worden als een teken van goede wil.