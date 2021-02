Niet alleen voor Groningers, ook voor ambtenaren is de afwikkeling van aardbevingsschade in het Hoge Noorden 'soms gekmakend', concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen half januari. Zij spraken met 33 ervaren ambtenaren, onder meer werkzaam bij ministeries, provincies, gemeenten, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Het door deze groep ambtenaren anoniem geschetste beeld is even verontrustend als ontnuchterend. Botsende belangen, veel betrokken organisaties, onderling wantrouwen en gebrek aan regie, maken van de Groningse hersteloperatie een bestuurlijke spaghetti. Het belang van de bewoners, die wachten op financiële compensatie of versterking van hun huizen, raakt daardoor ondergesneeuwd.

'Over het algemeen is het allemaal zó ingewikkeld en zijn de belangen zó groot van de afzonderlijke organisaties dat het alleen maar opgelost wordt als er druk op staat', zegt een ambtenaar. 'Nou en de grootste druk bereik je eigenlijk door imagoschade.'

Parlementaire enquête

De Tweede Kamer — de Groningse Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) voorop — zal het onderzoek woensdag ongetwijfeld aangrijpen om het kabinet opnieuw te manen de aanpak van het bevingsdossier te versnellen en minder ingewikkeld te maken. De Kamer debatteert die dag met demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren over de versterking van huizen in het aardbevingsgebied.

'Groningen' staat in de laatste week voor het verkiezingsreces sowieso prominent op de Haagse agenda. Dinsdag stemt de Kamer vermoedelijk in met het onderzoeksvoorstel van de parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning. De ingewikkelde bestuurlijke organisatie rond de hersteloperatie is één van de punten die de commissie onder de loep wil nemen. Na ruim een jaar onderzoek starten in de zomer van 2022 de openbare verhoren, het jaar waarin de Groningse gaswinning waarschijnlijk definitief stopt. In februari 2023 volgt het eindrapport.

In het huidige tempo is de versterkingsoperatie tegen die tijd nog (lang) niet afgerond. Enkele cijfers. Ruim 26.000 woningen, ongeveer een kwart van alle woningen in het aardbevingsgebied, moet worden beoordeeld en mogelijk versterkt. Eind vorig jaar waren in totaal 1769 huizen versterkt, waarvan 587 in 2020, zo blijkt uit cijfers van de NCG. Bij 512 huizen is de bouw inmiddels begonnen, en bij nog eens 791 woningen zijn de voorbereidingen voor versterking in gang gezet. De overige ruim 23.000 adressen zitten nog in de fase van plannen, beoordelen of het opstellen van een uitvoeringsplan. Minister Ollongren hoopt de bewoners voor de zomer meer duidelijkheid te kunnen bieden over hun situatie

Kikker in kruiwagen

Toezichthouder SodM kraakte vorig najaar eveneens harde noten over de versterkingsoperatie. Het tempo, zo stelde SodM, is 'onacceptabel, omdat Groningers leven in een mogelijk onveilig huis'. SodM adviseerde het kabinet opnieuw voor een crisisaanpak gericht op veiligheid te kiezen, met de NCG als eindverantwoordelijke. 'Nu sturen NCG, gemeenten, provincie en Rijk de versterkingsopgave op basis van consensus. Dat past niet bij een veiligheidsoperatie.'

Als het kabinet niet ingrijpt, dreigt de versterkingsopgave nog twintig jaar te duren, stelde SodM. Maar een oplossing is niet eenvoudig, waarschuwde een andere geïnterviewde ambtenaar in het Groningse onderzoek. 'Het gaat om zo onnoemelijk veel geld, niet om miljoenen, maar om miljarden. Dan zijn er zo veel belangen, ook van marktpartijen. Die kikker krijg je niet meer in de kruiwagen.'