Foto: Jonas Lampens/ID photo

In het kort Drie jaar was de baan vacant, maar de Benelux is sinds kort weer vertegenwoordigd bij de EIB.

De Belgische christendemocraat Kris Peeters krijgt wel veel kritiek over zijn salaris.

Door 'heel hard werken' wil hij de verloren jaren inhalen én tonen dat hij het loon waard is.

Grootste uitdaging? Het staken van investeringen in vliegvelden en snelwegen.

Ironischer kan het bijna niet: de man die als minister-president van Vlaanderen in 2012 de lonen in de publieke sector aan banden wilde leggen met een 'peetersnorm' — naar analogie van de Nederlandse 'balkenendenorm' — kreeg de afgelopen tijd felle kritiek vanwege zijn nieuwe salaris.

Bruto ontvangt Kris Peeters €23.000 per maand, sinds hij op 11 januari aan de slag ging als vicepresident van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat is het loon van een Eurocommissaris. 'Een lucratief maar overbodig postje', smaalden enkele politieke tegenstanders en critici al tegen de christendemocraat, die onlangs afzwaaide als Europarlementariër.

'Discussies over loon kan ik nooit winnen,' verzucht Peeters in het Brusselse filiaal van de in Luxemburg gevestigde EIB. 'Je moet mijn loon plaatsen in het kader van de salariëring van ministers en ceo's, maar ik begrijp dat sommige mensen, zeker in deze coronacrisis, toch even de wenkbrauwen fronsen. Ik zal heel hard werken om mijn toegevoegde waarde te tonen. Meer kan ik niet doen.'

Lege zetel

Peeters staat hoe dan ook al op achterstand bij de EIB. Eigenlijk had hij — of een andere Belg — niet pas dit jaar moeten beginnen, maar al op 15 januari 2018. Toen kwam de zogeheten 'Benelux-zetel' in de top van de EIB vrij. De termijn van zes jaar van de Nederlander Pim van Ballekom zat erop en België was aan de beurt om een kandidaat voor te dragen. Daarin slaagden de zuiderburen niet vanwege een immens trage kabinetsformatie. Pas in oktober trad er een nieuw kabinet aan, waarna de nominatie van Peeters snel was afgerond.

De Vlaming beseft terdege dat irritaties over het Belgische gedraal in Nederland de afgelopen drie jaar hand over hand zijn toegenomen. Steeds weer drong Den Haag er in gesprekken met de demissionaire regering in Brussel op aan om een nieuwe topman of -vrouw voor te dragen. Kenners waarschuwden over de tanende 'macht' van de Benelux bij de EIB. Volgens hen dreigde het gevaar dat investeringsprojecten in Nederland, België en Luxemburg veel langer moesten wachten op financiering wegens het gebrek aan een eigen vicepresident bij de bank. Nooit eerder is een Europese topfunctie zo lang vacant geweest.

'Ook hieraan kan ik niets wijzigen', zegt Peeters, die zijn benoeming bij de bank een 'eer en groot genoegen' noemt. Wel belooft hij dat hij de resterende drie jaar van het in totaal zesjarige Belgische mandaat 'voluit gaat' om alsnog zo veel mogelijk leningen voor de Benelux rond te krijgen. Als, zo voegt hij eraan toe, de financieringsplannen uit de Lage Landen tenminste nuttig zijn en bijdragen aan de prioriteiten van de EIB, zoals klimaat, digitalisering en het economisch herstel na de coronacrisis.

Recordbedragen

Opvallend genoeg kostte het Nederland en België — ondanks de vacante topbaan — in 2020 niet veel moeite om geld te krijgen van de grootste publieke geldverstrekker ter wereld. In totaal leende de EIB Groep €3,18 mrd aan Nederlandse projecten, mede via haar dochter EIF (het Europese Investeringsfonds). Dat is een recordbedrag, waarvan onder meer 's Heeren Loo profiteerde. Dat is de eerste gehandicapteninstelling tot dusver die een Europese lening wist los te peuteren voor nieuwe leef- en activiteitenruimten.

Is het belang van de Benelux-zetel dan toch niet zo groot voor de interne lobby als ingewijden beweren? 'Het positieve is dat de bank gewoon doorwerkt als er een lege stoel is,' nuanceert Peeters. 'Maar de leenbedragen verschillen van jaar tot jaar: we moeten het Nederlandse record vasthouden.' De komende tijd gaat hij hierover in gesprek met Haagse politici en belanghebbenden.

Waterstof

Grootste uitdaging voor de EIB is haar omvorming tot 'klimaatbank' die de transitie naar een schone economie meefinanciert. Sinds vorige week is de EU-bank begonnen de financiering in autowegen en vliegvelden terug te schroeven. Tot Peeters' portefeuille behoren — naast defensie, veiligheid en de Zuidoost-Aziatische landen — transport en mobiliteit. Vervuilender sectoren zijn bijna niet denkbaar. Peeters staat echter 'volledig' achter de klimaatdoelen. 'Er is geen alternatief. Als de zeespiegel stijgt, zijn Nederland en België de eersten die in de klappen delen.'

Mede vanwege de grote havens in de Benelux ziet hij vooral veel in 'waterstof' als vervanger voor de diesel in de scheepvaart. De technologie staat nog in de kinderschoenen, terwijl de EIB doorgaans in bewezen projecten investeert. Toch hoopt Peeters dat de Benelux met hulp van de EIB hierin voortrekker wordt. 'Bedrijven willen geld steken in klimaat, maar stellen dat uit vanwege de crisis. Daar kan onze bank een belangrijke rol spelen.'