Foto: Patricia Rehe/Hollandse Hoogte

In het kort Pensioenfondsen kunnen voorlopig niet aan de slag met een pensioenregeling voor zzp'ers.

Anders dan de meeste werknemers zijn zelfstandigen niet verplicht aangesloten bij een fonds.

Velen van hen bouwen daardoor te weinig pensioen op, waarschuwen pensioenfondsen.

Voor experimenten om daar wat aan te doen is snel nieuwe wetgeving nodig.

Maar volgens minister Koolmees is 'grote zorgvuldigheid' nodig, onder meer om oneerlijke concurrentie met commerciële aanbieders te voorkomen.

De aangekondigde experimenten van pensioenfondsen met een pensioenregeling voor zzp'ers komen niet van de grond. De benodigde wetswijzigingen blijven vooralsnog uit. 'Een dure en gemiste kans', vindt de Pensioenfederatie. De koepel van pensioenfondsen doet een oproep aan het kabinet om 'nu' in actie te komen.

'Wij willen dat alle werkenden voldoende pensioen opbouwen om hun levensstandaard op peil te houden na hun pensionering', zegt voorzitter José Meijer van de Pensioenfederatie. 'We zien dat dit bij zelfstandigen zonder personeel onvoldoende gebeurt. De gevolgen daarvan merken we pas over twintig jaar als zij met pensioen gaan, maar we moeten nu aan de slag als we dat willen voorkomen.'

Ondernemingsvrijheid

In tegenstelling tot werknemers zijn zzp'ers zelden verplicht om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten. Zij moeten zelf hun pensioen regelen. Dat gebeurt niet altijd, waardoor een deel te weinig pensioen opbouwt. Maar kabinet en werkgevers zien niets in een verplichting, omdat het de ondernemingsvrijheid aantast. Linkse oppositiepartijen en vakbonden waren bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord wel vóór.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) wilde wel experimenten met vrijwillige aansluiting van zzp'ers bij pensioenfondsen mogelijk maken. Ook daarvoor zijn nu allerlei wettelijke en fiscale drempels, maar die zou hij wegnemen met een experimenteerwet. Fondsen konden zich tot 1 februari vorig jaar melden bij Koolmees met proefprojecten. Op basis van de ervaringen daarmee kon dan besloten worden hoe zzp'ers in het nieuwe pensioenstelsel zich alsnog vrijwillig bij fondsen kunnen aansluiten

Gevoelig.

Onder meer ABP, Bouw en Zorg en Welzijn meldden zich. Een jaar later kunnen zij nog niet van start. 'De fondsen staan klaar, maar de benodigde wetgeving is er niet', zegt Meijer. Ook de conceptwetsvoorstellen voor het nieuwe pensioenstelsel, die volgend jaar in moeten gaan, bieden volgens haar te weinig ruimte voor experimenten met zzp-pensioen.

Voor de fondsen is het kunnen experimenteren met zogeheten 'auto-enrollment met een opt-out' een van de belangrijkste eisen. Een zzp'er bouwt dan automatisch pensioen bij een fonds op, tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen. Maar dit ligt gevoelig bij commerciële aanbieders waar zzp'ers nu al vrijwillig terechtkunnen. Zij vrezen oneerlijke concurrentie.

'Er is lange tijd gezegd: zzp’ers moeten pensioen vrijwillig opbouwen, maar dat gebeurt onvoldoende', zegt Meijer. 'Uit onderzoekt blijkt dat uit eigen beweging pensioen opbouwen vaak vooruit wordt geschoven. Een auto-enrollment met opt-out dwingt zzp’ers om nu na te denken over hun pensioen en hoe zij dat willen regelen.'

'Niet controversieel'

Het pensioenfonds voor de Bouw, een sector waarin sinds de vorige crisis veel zzp'ers werken, wil hier zo snel mogelijk mee gaan experimenteren. Daarvoor is een koppeling met de gegevens van de Kamer van Koophandel nodig en een aanpassing van de Pensioenwet. Zorg en Welzijn wilde dit jaar beginnen met pensioen voor zzp'ers in de culturele sector, waarbij de premie-inleg van jaar tot jaar kan schommelen met het inkomen. Maar dat past niet binnen de huidige fiscale regels.

Dat het kabinet demissionair is, kan geen reden zijn om te wachten vindt de Pensioenfederatie. Bijna alle politieke partijen noemen pensioen voor zzp'ers als een speerpunt in hun verkiezingsprogramma's. ‘Dit is niet controversieel, het politieke draagvlak is er', zegt Meijer.

Koolmees laat weten dat hij 'in gesprek blijft' over de experimenten en de noodzakelijke wet- en regelgeving. Maar dat vergt 'grote zorgvuldigheid', aldus de minister. 'Aspecten als gelijke behandeling en mededinging dienen ook meegenomen te worden.'