In het kort Directeur-generaal Jaap Uijlenbroek waarschuwde in zijn zwanenzang tegen drieste opsplitsing van Belastingdienst.

Dat staat in een dinsdag verschenen boek over de kinderopvangtoeslagaffaire.

Minister Wopke Hoekstra zette de opsplitsing door en stuurde Uijlenbroek weg.

Informatie over incidenten uit de Belastingdienst wordt volgens Uijlenbroek actief gefilterd door een groep rondom de politieke leiding.

'De Belastingdienst is een langdurig veronachtzaamde organisatie' waar de rek uit is, schrijft directeur-generaal Jaap Uijlenbroek na de kerstvakantie van 2019 aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. De CDA-bewindsman heeft topambtenaren van de fiscus gevraagd om hem te adviseren over wat hij zou doen, nu staatssecretaris Menno Snel het veld heeft moeten ruimen vanwege de toeslagaffaire. Welke gevolgen moet dat politieke offer hebben?

Uijlenbroek komt met een zeven pagina's tellend advies, dat tegelijkertijd een scherpe analyse en een felle aanklacht is, zo blijkt uit het dinsdag te verschijnen boek Zo hadden we het niet bedoeld van Correspondent-journalist Jesse Frederik 'over de tragedie achter' de toeslagaffaire waar heel Rutte III vorige maand uiteindelijk over uitgleed. 'Zeven kantjes over zeven jaar aan onbegrip en ophef, onwetendheid en onverschilligheid', schrijft Frederik.

Top 25

Het vertrouwelijke memo van Uijlenbroek gaat behalve naar de minister ook naar de hele 'top 25' van de Belastingdienst. Deze hoogste ambtenaren herkennen de door Uijlenbroek beschreven permanente hoge beleidsdruk, opgelegde bezuinigingen en tussentijdse prioriteitswijzigingen die hun allemaal parten spelen, gecombineerd met permanente ICT-problemen die allemaal hoge prioriteit hebben. Dikke Belastingplannen (60 wetswijzigingen in 2019) worden met moeite geïmplementeerd, ten koste van procesverbeteringen. Een 'al jaren bestaand patroon'.

Uijlenbroek, een van de meest ervaren topambtenaren in Den Haag die in 2017 naar de Belastingdienst is gehaald door staatssecretaris Eric Wiebes omdat hij hopeloos is vastgelopen in een reorganisatie van de dienst en een ontspoorde vertrekregeling, steekt de hand ook in eigen boezem. Er zijn in de toeslagaffaire 'serieuze fouten' gemaakt. Er is in de massale processen geen ruimte voor maatwerk en het ontbreekt te veel aan 'politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit'.

Continuïteitsrisico's

Maar de langdurige veronachtzaming leidt nu toe 'substantieel achterstallig onderhoud' en 'continuïteitsrisico's'. Uijlenbroek wijst erop dat verbetering tijd kost. 'En daardoor is naast een bestendigende aanpak een stabiele omgeving nodig en een buffer om de noodzakelijke veranderingen door te voeren'. In plaats daarvan worden voortdurend nieuwe eisen gesteld en nieuwe initiatieven gestart die de problemen verergeren.

De Belastingdienst is na het ontsporen van de vertrekregeling — geweten aan te grote autonomie — onder curatele geplaatst van het kerndepartement van Financiën. Maar van samenwerking is geen sprake. De achterdocht is groot op het kerndepartement en controledwang en toezicht zijn leidend. Bij incidenten en 'spannende situaties' neemt het kerndepartement de sturing over.

Mediaperspectief bepaalt strategie

'Een kleine groep rondom de staatssecretaris bepaalt de politieke strategie vanuit met name mediaperspectief', schrijft Uijlenbroek. Wat door belastingambtenaren wordt aangevoerd maar niet in die kraam te pas komt, wordt actief uit de communicatie met de buitenwereld en de Tweede Kamer gefilterd. Zo ontstond het beeld van 'een chaotische en onbetrouwbare dienst waar van alles fout gaat', zegt Uijlenbroek, een beeld waarvoor medewerkers zich schamen en waardoor zij van de weeromstuit terughoudend worden met fraudebestrijding.

Ruim een jaar later is dat nog steeds het beeld, bleek vorige week uit interne chatberichten waar het FD inzage in had. En op het moment dat Uijlenbroek adviseert om tijd te nemen en ook politiek ruimte te bieden om de Belastingdienst in rustiger vaarwater te brengen waar ze zich kan herstellen, is Hoekstra al lang bezig om hard in te grijpen en de dienst opnieuw op zijn kop te zetten.

Paniek

Op 18 december, enkele uren nadat Snel aan de Kamer had laten weten geen politicus te willen worden 'die op elke golf van publieke verontwaardiging of applaus wil meeliften en trouw wil blijven aan zichzelf', geeft Hoekstra volgens Haagse bronnen al binnenkamers te kennen dat hij van Uijlenbroek af wil. Hij wil de Belastingdienst opknippen in de traditionele fiscus, de dienst Toeslagen en de Douane.

'Paniekvoetbal', zegt een interne criticus. Vanwege uitglijders bij één afdeling, gedurende 2013-2015 en op een moment dat de dienst net de weg naar boven heeft hervonden, wordt hij bruusk uit elkaar getrokken. 'Stukgemaakt', zegt Uijlenbroek in een emotionele uithaal, als hij in november wordt verhoord door de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. 'De ziekte van de Belastingdienst is dat dingen niet afgemaakt worden'.

Balans zoek

De balans raakt volgens zijn memo aan Hoekstra zoek 'in het heen en weer schieten tussen dienstverlening en handhaving'. Een van de adviezen die Uijlenbroek geeft is om te verkennen of het hele ministerie van Financiën niet moet worden opgesplitst. Daarmee zou een nieuw ministerie van Fiscale Zaken en Belastingen worden opgericht, zoals dat in veel andere landen ook het geval is.

Voorlopig adviseert Uijlenbroek dringend om de bestaande structuur van de Belastingdienst zelf stabiel te houden. Structuuraanpassingen leiden af van kritieke processen die nodig zijn om de continuïteit te verzekeren. Hij geeft Hoekstra tevergeefs mee: 'wees zuinig op de dienst en ga er prudent mee om. De rek is er namelijk uit'.

Verwevenheid groot

Frederik wijst er in zijn boek op dat een haastig advies van ABDTOPConsult ook ernstige kanttekeningen plaatst bij opsplitsing. Zo is de verwevenheid tussen toeslagen en belastingen groot. En als je het hele toeslagenstelsel wilt wijzigen — zoals inmiddels iedereen in Den Haag — betekent dat 'twee keer fors reorganiseren', waarschuwen de staatsconsultants. 'Geen aantrekkelijk perspectief, ook niet voor het personeel met vermoedelijk stevige impact op de kwaliteit van de dienstverlening.'

Maar de minister zet door. 'Maak gebruik van incidenten', is volgens Frederik een ongeschreven regel op het ministerie. Misschien ook daarom adviseerde Uijlenbroek om de cultuurverandering op Financiën niet te beperken tot de Belastingdienst.

Niet alleen wie, ook waarom? 'Onze overheid is maar al te vaak als een groepje mensen dat richtingloos door de stad banjert, totdat iemand opeens vraagt: ‘Weet iemand eigenlijk waar we heen lopen?' ‘O, ik dacht dat jij dat wist.’ Jesse Frederik van de Correspondent noemt het als een van de lessen uit zijn omvangrijke en diepgravende journalistieke speurtocht naar het waarom van de toeslagaffaire. Die houdt Den Haag al lang in de ban, maar ging afgelopen najaar naar een climax met een parlementair onderzoek. Kamerleden bogen zich over de vraag wie wat wist en wanneer van de manier waarop ouders werden vermalen door een opeenstapeling van harde wetten, meedogenloze uitvoeringspraktijken en onbuigzame rechtspraak. De titel van het 'snoeiharde' eindrapport, Ongekend onrecht is volgens Frederik slecht gekozen. Want slechte wetgeving heeft veel meer slachtoffers gemaakt, zoals de duizenden burgers die de gevangenis in moesten omdat ze een verkeersboete niet betaalden, die zwaar werden beboet volgens de Fraudewet, of vanwege de pgb-wetgeving. 'Het lijkt mij een opdracht aan ons allen om ook zulk onrecht nooit ongekend te laten'.