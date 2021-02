In het kort Een Israëlisch ziekenhuis meldt dat een geneesmiddel tegen kanker effectief lijkt tegen covid-19.

Het medicijn zou een gevaarlijke overreactie van het immuunsysteem bij covid-patiënten bestrijden.

Maar de onderzoeksgroep is te klein voor conclusies over effectiviteit en bijwerkingen, zegt internist-infectioloog Mark de Boer.

Het is te vroeg om te juichen over het Israëlische medicijn dat mogelijk effectief is tegen covid-19. Veel te veel vragen over het onderzoek naar het middel zijn nog onbeantwoord. Dat zegt internist-infectioloog Mark de Boer van het LUMC in Leiden. De Boer is ook voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) die Nederlandse artsen adviseert over medicijngebruik bij covid-19.

Het Ichilov Medical Center in Tel Aviv trok afgelopen weekeinde veel aandacht met het bericht dat een nog experimenteel geneesmiddel tegen kanker opvallend effectief lijkt tegen covid-19. Dertig patiënten met matige tot ernstige ziekteverschijnselen kregen het geneesmiddel toegediend. 29 van hen herstelden in drie tot vijf dagen. Normaal gesproken zou herstel veel langer op zich laten wachten. Het medicijn heet EXO-CD24.

Geen placebogroep

In een reactie op de berichtgeving wijst De Boer erop dat de onderzoeksgroep van dertig patiënten te klein is om vergaande conclusies aan te verbinden over de effectiviteit van het medicijn. Ook hebben de Israëlische onderzoekers voor zover bekend geen gebruikgemaakt van een placebogroep met patiënten die niet het echte medicijn kregen. Dat is wel een vereiste om een goede vergelijking te kunnen maken.

'Dit gaat om een medicijn dat zich nog in een heel vroeg ontwikkelingsstadium bevindt', zegt De Boer. Over de effectiviteit en de bijwerkingen is volgens hem ook weinig te zeggen omdat het onderzoek nog niet is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. 'Ik heb althans niets kunnen terugvinden', aldus De Boer. 'Dat maakt dat we heel voorzichtig moeten zijn met onze verwachtingen.'

Middel tegen eierstokkanker

Het Israëlische onderzoek stond onder leiding van professor Nadir Arber, die van een 'geweldige doorbrak' sprak. Arber heeft EXO-CD24 oorspronkelijk ontwikkeld als een middel tegen eierstokkanker. Patiënten moeten het medicijn eens per dag enkele minuten inademen en dat vijf dagen achter elkaar.

Uit berichtgeving van Israëlische media blijkt dat het medicijn een gevaarlijke overreactie van het immuunsysteem bij covid-patiënten bestrijdt. Deze overreactie staat bekend als de zogeheten cytokinestorm, Het geneesmiddel uit Tel Aviv maakt gebruik van zogenoemde exosomen om een eiwit naar de longen te verplaatsen dat helpt om het immuunsysteem tot rust te brengen.

Dexamathason veel ingezet

Wereldwijd bestrijden artsen de cytokinestorm vooral door de inzet van dexamethason, een beproefde ontstekingsremmer die veel lijkt op het nog bekendere prednison. De meerwaarde van dexamethason is bewezen in grote studies. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat ook het reumamedicijn tocilizumab kan helpen om een overreactie van het immuunsysteem te blokkeren.

Dat tocilizumab effectief is, komt naar voren in voorlopige bevindingen van een groot onderzoek waarin de Universiteit Utrecht een belangrijke rol speelt. Dat onderzoek wijst er volgens De Boer op dat het reumamedicijn 'extra voordelen' biedt als het op het juiste moment wordt ingezet naast dexamethason.

Ander werkingsmechanisme

Een potentieel voordeel voor EXO-CD24 is dat het middel een heel ander werkingsmechanisme heeft. Maar een nieuw medicijn als EXO-CD24 moet niet alleen effectief zijn tegen covid-19. Dat is niet voldoende. 'De vraag is of een nieuw middel ook meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande medicijnen', aldus De Boer.

Tal van bedrijven gaan momenteel na of hun bestaande medicijnen effectief zijn in de bestrijding van de cytokinestorm bij covid-patiënten. Daaronder is ook het Nederlandse biotechbedrijf Pharming.